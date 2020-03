Blöd gelaufen ist es für einen jungen Mann aus der Gemeinde Karlstein: Er „borgte“ sich das Auto seiner damaligen Quartiergeberin in Heidenreichstein aus, gefragt hat er sie aber nicht. Bei den beiden „Spritztouren durch Heidenreichstein“ wurde er von der Polizei aufgehalten. Führerschein konnte er keinen vorweisen, den hatte er da noch gar nicht.

Wegen der unerlaubten Inbetriebnahme des Autos musste sich der Mann am Bezirksgericht Gmünd verantworten, er bekannte sich auch „schuldig“. Der Autoschlüssel sei in einer Schale in der Wohnung gelegen. Diesen habe er einfach genommen und sei mit dem Auto herumgefahren. Dabei wurde er von der Polizei erwischt.

„Hätte Ihnen die Autobesitzerin das erlaubt?“, wollte der Bezirksrichter wissen. Der Angeklagte verneinte. Das bestätigte auch die Autobesitzerin, die erst von den „illegalen Fahrten“ ihres Bewohners erfahren habe, als die Polizei vor ihrer Tür gestanden ist. „Sie haben aber keinen Schaden erlitten, er hat ja das Auto zurückgegeben“, stellte der Richter klar.

Der Beschuldigte, der um ein mildes Urteil bat – „Ich habe Scheiße gebaut und hoffe, dass ich nicht einsperren gehen muss“ – fasste einen Monat Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre aus und muss die Kosten des Verfahrens tragen. „Sie haben schon mehrere Diversionen nicht eingehalten, da geht somit keine weitere mehr“, erklärte der Bezirksrichter dem Angeklagten, der sich bereits zum vierten Mal vor Gericht verantworten musste, laut Richter noch Geldstrafen bei der Bezirkshauptmannschaft offen hat.