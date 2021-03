Im Jänner via NÖN angekündigt, danach schrittweise bis zum Hochziehen erster neuer Hallenteile gestartet, jetzt mit dem feierlichen Spatenstich offiziell zur Baustelle erklärt: In Coronazeiten muss auch beim aktuellen Millionenprojekt der Heidenreichsteiner Baufirma Talkner bei der Stadteinfahrt an der Bundesstraße B30 improvisiert werden.

HEIDENREICHSTEIN Baufirma Talkner plant Zubau für Zimmerei

Betrieb laufend erweitert – bis hin zum Abfallbereich

43 Jahre nach der Gründung durch Baumeister Andreas Talkner ist die Belegschaft von einst 15 auf etwa 200 Mitarbeiter gewachsen und Talkner einer der größten Betriebe mit Sitz im Gmünder Bezirk geworden – auch durch Übernahmen der Baufirmen Schneider, Vogler (Raabs) und einiger Zimmerer-Partien von Mokesch (Gmünd). Mit ein Grund für den Expansionskurs war freilich die Ausweitung der Geschäftsfelder vom ursprünglichen Fokus auf Hochbau, Sanierung und Baustoffhandel, jetzt werden auch die Bereiche Tief-, Industrie-, Teich- und eben Holzbau, Baumarkt und als Wienerberger Massivwerthaus-Partner der Einfamilienhausbau betrieben.

„Auch der Abfallbereich vom Sammeln bis zum Recyceln diverser Stoffe zwischen Asphalt, Beton und Styropor wurde gestartet und wird immer größer“, freut sich Talkner. Die Entsorgungsanlage biete Synergieeffekte durch die Aufbereitung geprüfter neuer Baumaterialien und leiste zugleich einen Beitrag für den Umweltschutz, zu dem sich die Baufirma als Klimaaktiv- und Bau-Energie-Umweltcluster-Partner bekennt.

„Arbeit genug für drei, vier zusätzliche Zimmerer-Partien“

Parallel wurde die Zimmerei 2013 aus Platzgründen im früheren Heglas- bzw. Eigenschink-Gebäude vis-à-vis „Motorfun B30“ eingemietet. Auch der Bereich wächst, sagt Talkner: „Wir könnten neben Maurern problemlos sofort drei, vier zusätzliche Zimmerer-Partien einstellen. Wir hätten Arbeit genug für sie.“ Ausschau wird auch nach zusätzlichen Maurern sowie Lehrlingen für Hochbau, Baumaschinen-Mechaniker und eben Zimmerei Ausschau gehalten.

Die Expansion in der Zimmerei-Sparte ist wie berichtet auch für die aktuelle 1,5-Millionen-Euro-Investition im Bereich zwischen dem Firmensitz und der seit Monaten verwaisten Diskothek Ypsilon verantwortlich. Der Platz reicht in der Miethalle nicht mehr aus.

Neue Holzbauhalle inklusive Außenbereichen und Bürotrakt

Daher zieht sich Talkner auf einer Fläche von 1.840m2 eine moderne Holzbauhalle unter anderem inklusive Hallenkran, Baudrehkran, Seitenstapler und eigenem Flüssiggas-Lager selbst in die Höhe. Ergänzend entsteht eine 620m2 große, überdachte Fläche zur Zwischenlagerung von Hölzern und Brettern, in Richtung der Bundesstraße ist hinter einem Grüngürtel und zusätzlichen Parkflächen ein zweigeschoßiger 141m2-Bürobau für die Zimmerei geplant.

Unter Druck will man sich zeitlich nicht setzen, sagt Geschäftsführer Christian Gaugusch: Vorrang haben die Baustellen für Kunden, die eigene Baustelle soll – so weit wie möglich – abseits der Spitzenzeiten beackert werden. „Der Mietvertrag mit der aktuellen Zimmereihalle ist daher noch gar nicht gekündigt“, so Gaugusch. Kalkuliert wird mit einer Gesamtbauzeit für die neue Holzbauhalle inklusive Büro und Außenflächen von etwa zwei Jahren.

Glückwünsche kamen zum Spatenstich von Bürgermeister Gerhard Kirchmaier („wir gehen optimistisch in die Zukunft mit euch“) und Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger („schön, dass wir einen solchen Betrieb in der Stadt haben“).

Option für mehr

Und wenn die Investition immer noch nicht genug neue Freiräume schafft, dann kann sich der Betrieb mit Jahresumsatz von 25 Millionen Euro (2018) trotzdem weiter ausbreiten: Das Areal an der B30 wurde Zug um Zug auf nun stattliche 4,5ha erweitert. Alleine die Fläche hin zur Disko bietet noch die Option für eine weitere Aufstockung.