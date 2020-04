Trotz Coronakrise zieht Heidenreichstein das Wasser- und Kanalbauprojekt in Guttenbrunn und Haslau durch. In Absprache mit den Fraktionen vergab Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) die Arbeiten an die Firma Talkner.

„Die Förderungen sind bewilligt, den Grundsatzbeschluss gibt es, die Ausschreibung wurde durchgeführt. Es sprach nichts dagegen, das für uns wichtige Projekt jetzt durchzuziehen“, sagt Kirchmaier. „Guttenbrunn und Haslau sind die letzten beiden Katastralen, die flächendeckend an Kanal und Wasser angeschlossen werden können. Es bleibt dann nur mehr Wolfsegg, aber das ist eine Streusiedlung, da braucht es Einzellösungen.“ Auch die EVN hänge sich gleich an, lege Strom- und Telefonleitungen unter die Erde, erklärt Kirchmaier.

Insgesamt werden für das Projekt 1,3 Millionen Euro investiert. Gleichzeitig mit den Wasser- und Abwasserleitungen wird die Leerverrohrung für Glasfaser verlegt. Die Bauarbeiten sollen spätestens mit Mai starten.