Beim Konzert der Stadtkapelle: Appell für Margithallen-Neubau

Mit einem etwas ungewöhnlichen Appell in Richtung der anwesenden Vertreter der Gemeindepolitik begann das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Heidenreichstein am Samstag in der Margithalle. Um genau die ist es gegangen: In seiner Anmoderation sprach sich David Wurz-Hermann, stellvertretender Kapellmeister, für einen Neubau der Halle aus. Er sprach im Namen der Stadtkapelle, der Bühne Heidenreichstein und des Musikschulverbandes Heidenreichstein.

Die Frage zur Zukunft der Margithalle ist wie berichtet Inhalt des Stadterneuerungsprozesses. „Bei der Bürgerbeteiligung gibt es auch Stimmen, die für einen Neubau sind“, konkretisiert Wurz-Hermann.

Finanzierung als springender Punkt?

Hinter einer Veranstaltung wie dem Frühjahrskonzert stehe angesichts mangelnder technischer Ausstattung in der Margithalle ein enormer Organisationsaufwand. „Wenn sich die Gemeinde schon mit den Kosten auseinandersetzt, sollte sie sich auch ernsthaft mit einem Neubau beschäftigen“, sagt er. Und erinnert daran, dass vor rund zehn Jahren der Bau eines Veranstaltungszentrums bei der Mittelschule im Raum gestanden ist.

Von politischer Seite werde sehr wohl auch ein Neubau überlegt, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. Springender Punkt sei die Finanzierung: Kostenschätzungen für eine Sanierung des bestehenden Gebäudes gehen demnach von 700.000 Euro aus, ein Neubau von drei Millionen. „Ein Neubau wäre natürlich das Schönste. Aber die Gemeinde wird das alleine nicht stemmen können“, meint er. Die Option, Investoren mit ins Boot zu holen, sehe er durchaus. Eine Entscheidung soll, so Kirchmaier, jedenfalls noch heuer getroffen werden.

Ausflug ins Weltall als roter Faden durchs Konzert

Hinter dem Konzert selbst stand, wie schon in den Jahren zuvor, ein Gesamtkonzept. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Martin Kaburek wurden die Besucher unter dem Motto „Interstellar“ zu einem Ausflug ins Weltall mitgenommen. Einen roten Faden gab es auch dank der Moderation: Von der Bühne Heidenreichstein wurden in Kurzfilmsequenzen die Stücke erklärt. Besonders humorvoll als „Tante Agathe“: Franziska Popp, die im Orchester am Horn saß.

Die Stadtkapelle Heidenreichstein zeigte am Samstag ein gelungenes Konzertprogramm, voll mit symphonischer Blasmusik. Foto: Anna Hohenbichler

Dass die Stadtkapelle Heidenreichstein mit sonst seltenen Instrumenten wie Oboe und Fagott aufwartet, überrascht nicht mehr. Trotzdem gab es eine Steigerung: unerwartete Klänge von Klavier und Englischhorn, beeindruckende Vielfalt am Schlagwerk. Bekannte Melodien waren etwa in „Star Trek – First Contact“ und „Masters of the Universe“ zu hören. Und freilich in der „Star Wars Trilogy“. In diesem abschließenden Teil trafen Musiker und Besucher auf Darth Vader, Prinzessin Leia – heldinnenhaft als Soloflöte von Marion Handl – und Yoda. Die Macht war mit der Kapelle.

Ehrung auch für ehemaligen Obmann Kurt Handl

Das Konzert am Samstag war das erste unter der Obmannschaft von Michael Polt. Er hat das Amt wie berichtet im Vorjahr von Kurt Handl übernommen. Diesem wurde das Ehrenzeichen für besondere Verdienste für die niederösterreichische Blasmusik verliehen. Eva Kaburek bekam das Marketenderinnenabzeichen in Silber überreicht, Martin Lug (40 Jahre) und Gerhard Stoifl (50 Jahre) die Ehrenmedaille in Gold für aktive Musikausübung.

Foto: Anna Hohenbichler

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.