Beliebter Treffpunkt: Café Böhm feiert Jubiläum

Werbung

Die Stadt Heidenreichstein kann seit eh und je auf eine gediegene Kaffeehaus-Kultur zurückblicken. Viele ältere Semester erinnern sich noch gerne an die Betriebe der Familien Ullrich oder Binder zurück. Zu diesen Traditionslokalen zählt mittlerweile auch das Café Böhm am Ende des Hauptplatzes gegenüber der Kirche, das gemeinsam mit zwei weiteren Cafés und einigen Gastbetrieben die Möglichkeiten für eine gemütliche Einkehr in der Burgstadt hochhält. Heuer wird es 30 Jahre alt.

Als die damalige Unternehmerin Christa Böhm vor 30 Jahren daran ging, die Räumlichkeiten, die zuvor eine Greißlerei, ein Handarbeits- und später ein Strickwarengeschäft beherbergt hatten, auf ein gemütliches Kaffeehaus umzubauen, ahnte noch niemand, dass hier einmal eine „Wohlfühl-Oase“ entsteht, die viele Jahre überdauern wird. Schon von Anfang an war Schwiegertochter Romana Böhm ins Projekt involviert und als Angestellte mit von der Partie.

Nach dem viel zu frühen Ableben Christa Böhms übernahm sie den Betrieb, um ihn im Sinne ihrer Lehrmeisterin zu leiten und mit einigen Neuerungen zu erweitern. So gehörte weiterhin das berühmte „Tichy-Eis“ zum Angebot, die Auswahl an hausgemachten Mehlspeisen wurde vergrößert. Darüber hinaus können die Sommermonate gemütlich in einem Gastgarten gegenüber dem Lokal genossen werden. Romana Böhm weiß ihre große Schar an Stammgästen zu schätzen.

„Viele treue Besucher kommen seit der ersten Stunde zu uns,“, so die Wirtin, die schon viele Anekdoten in ihrer Berufstätigkeit erleben konnte. „Natürlich waren da auch einige sogenannte Originale dabei, die für gute Stimmung sorgten und damit den Spaß und die Freude am Beruf stets aufs Neue weckten. Leider sind auch viele Besucher von früher schon von uns gegangen, aber es kommen auch stets wieder neue und nette Gäste dazu, die unser Haus mit Leben erfüllen und es zufrieden verlassen.“

Bleibt zu hoffen, dass nach dem 30-Jahr-Jubiläum weitere runde Geburtstage folgen. Romana Böhm entlockt das nur ein Schmunzeln: Sie meint, „dass ich doch noch einige Jahre im Dienste der Kunden mein Kaffeehaus betreiben und alle Einkehrenden mit Kaffee und Köstlichkeiten verwöhnen will.“ Aus diesem Grund wurde auch die Pandemie genutzt, um mit Hilfe der heimischen Firmen Möbel Handl und Rudolf Haslinger das Café neu zu adaptieren und mit „frischen Wind“ schön zu gestalten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.