Biofisch-Pionier Marc Mößmer: Ein Münchner, der auf den Karpfen kam

Es ist wie aus dem Bilderbuch. Oder zumindest so, wie manch einer denkt, dass ein Bilderbuch über das Waldviertel sein müsste. Dunkle Nadelwälder und Laubbäume, denen der Herbst ihre buntesten Farben schenkt. Dicke graue Wolken am Himmel, ein feiner Nebelhauch über der Erde. Und mittendrin ein Teich, dessen Ausmaße sich erst zeigen, wenn man direkt davor steht.

„Er geht mindestens auf das Jahr 1527 zurück“, sagt Marc Mößmer. Nicht ausgeschlossen, dass er noch älter ist. Mößmer bewirtschaftet den Haslauer Teich als Pächter seit 2000. Der Teich liegt außerhalb des gleichnamigen Ortes, einer Katastralgemeinde von Heidenreichstein. Marc Mößmer ist einer, der ins Bilderbuch passt: Seit Jahren wird er als Biofisch-Pionier beschrieben, der den Waldviertler Karpfen in die Bundeshauptstadt Wien bringt.

Das war nicht immer so. „Anfangs wurde ich ausgelacht, als ich mit meiner Bio-Philosophie zu den Fischzüchtern gegangen bin. Das war Mitte der 1990er Jahre“, sagt Mößmer. Viele Helden sollen so begonnen haben. Heute schätzt er den Anteil der Bio-Bewirtschaftung auf 60 bis 70 Prozent, ohne genaue Statistiken zur Hand zu haben.

Was „bio“ in der Teichwirtschaft bedeutet

Rinder, Hühner, Schweine: Da kann man sich unter biologischer Landwirtschaft etwas vorstellen. Aber im Karpfenteich? Bio beginne genau genommen bei der Nachzucht, sagt Marc Mößmer. Der Teichwirt solle möglichst mit eigenen Nachzuchten arbeiten, die Karpfen keinesfalls mit dem Einsatz synthetischer Präparate zur Fortpflanzung drängen.

Dann der Besatz. Eine geringere Besatzdichte verringere das Risiko, dass sich Krankheiten ausbreiten, und erlaube ein Gleichgewicht aus der eigenen Kraft des Teiches. So komme er auf etwa 20 m² pro Karpfen. Stimmt die Balance, dann biete der Teich von sich aus viel Nahrungsangebot für die Lebewesen darin, erklärt er: „Wir nennen das das Gold der Teichwirte.“ Wo das Gold nicht reicht, werde in der biologischen Bewirtschaftung mit reinem Getreide oder Presskuchen von Ölfrüchten nachgeholfen.

Marc Mößmer kommt gebürtig aus Deutschland. Durch sein Studium kam er einst nach Wien. Foto: Reinhard Gessl

Für ihn selbst sei auch der Besatz an sich entscheidend, überlegt Marc Mößmer. In einem gesunden Teich sieht er keine Karpfen-Monokultur schwimmen, sondern auch an die zehn andere Fischarten: Schleie, Rotfedern, Rotaugen und – wenn auch in geringen Anteilen – Raubfische wie Hechte, Zander, Barsche und Welse. „Die Natur ist dann stabil, wenn sie auf vielen Ebenen arbeiten kann.“

Wenn die Teiche wieder brodeln

In einem Bilderbuch dürfte das Abfischen nicht fehlen. Wie berichtet, gibt es seitens des NÖ Teichwirteverbandes Bemühungen, das „Waldviertler Teichabfischen“ zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zu machen. Am 27. Oktober ist es am Haslauer Teich soweit, etwa sechs Wochen zuvor beginnt Marc Mößmer damit, das Wasser abzulassen. Die Fläche beziffert er mit etwa 50 Hektar.

Bis zu 30 Leute braucht es da beim Abfischen. Netz ziehen, Kescher wühlen, Fische sortieren. „Wie vor hundert Jahren“, sagt Mößmer. Nur dass die Behälter mittlerweile aus Kunststoff sind und manche Last durch Einsatz eines Krans verringert werden kann. Danach kommen die Fische in Hälterungen – manche bis zur Schlachtung und Weiterverarbeitung, manche bis sie in den Teich zurückgesetzt werden. Gespeist wird der Teich vor allem mit dem, was durch Niederschläge von oben kommt. Da ist es gut, wenn dicke Wolken am Himmel stehen. Es gibt Jahre, in denen der Teich gar nicht voll wird, und andere, in denen er es schon im Februar ist.

Marc Mößmer arbeitet seit seiner Jugend in dem Bereich, hat seine Lehre in der Fischerei gemacht. Gebürtig aus München, kam er zum Studium an der BOKU nach Wien und blieb. Nach dem Studium kam er selbst zur Fischzucht und Teichwirtschaft, irgendwann führten ihn seine Wege ins Waldviertel und an den Haslauer Teich. Den Karpfen sieht er als „logischen Biofisch“ – viel mehr als die Forelle, die empfindlicher gegenüber Temperaturen ist und zudem kaum ohne den Einsatz von Fischmehl auskomme. „Der Karpfen ist der Fisch, der mit dem Klimawandel mitunter am besten zurechtkommt“, sagt Mößmer.

Wie sich Angebot und Nachfrage für Fisch und Teich entwickelten

Über die Arbeitsgemeinschaft Biofisch hat Marc Mößmer in den 1990er Jahren Mitstreiter gefunden. Und er hat Wien als Markt mit hoher Nachfrage für Karpfen aus dem Waldviertel erkannt. „Die Vermarktung ist wesentlich mehr Arbeit als die Produktion“, sagt er. Mit weiteren Teichwirten baute er ein Vertriebssystem auf und steht heute noch selbst immer wieder mal auf Märkten in Wien. An die Gastronomie werde kaum geliefert, Karpfen gehe frisch oder geräuchert direkt an den Endverbraucher.

Ein Erfolg in all den Jahren: Dass sich der Karpfen von seinem Image als fettiger Fisch, der den Schlamm im Geschmack mitbringt, erholt. Die Schröpftechnik zur Zerteilung der Gräten und der Waldviertler Karpfen als Marke seien große Errungenschaften, meint Mößmer. Messungen ergaben zuletzt wie berichtet, dass der Fettgehalt des Karpfens niedriger ist, als man bislang angenommen hatte: „Ich glaube schon, dass der Karpfen seine Zukunft hat. Aber das dauert Generationen.“

Foto: Agrarfoto Zwicklhuber

Das Dasein als Teichwirt beschreibt Marc Mößmer auch damit, dass der Ertrag gering sei, die Arbeit viel und das Risiko hoch. Fischotter und Reiher können die Bestände jederzeit dezimieren. „Aber viele Leute lieben es und machen es deshalb“, sagt er: „Es gibt zu wenige Teiche für die Anzahl an Leuten, die sich dafür interessieren.“ Die Folge? Manche ziehe es in die Aquaponik. Er wolle sich und Initiativen um ihn klar von der Fischzucht in Kreislaufwirtschaft abgrenzen, betont Mößmer: „Aus meiner Sicht ist das nicht biofähig, es kann nicht gemäß der Natur sein.“ Ein Karpfen springt aus dem Wasser, landet mit großem Platschen. Ein Blick auf den Teich, „lebendig“.

Und die Zukunft?

Noch einmal war Marc Mößmer einer der Ersten. Nämlich unter jenen, die den neuen Zertifikatslehrgang zum Teichranger abgeschlossen haben. „Man muss es den Leuten nahebringen, auch die Jugend dafür begeistern“, sagt er. Nur gemeinsam könne es gelingen, den Karpfen als Biofisch ohne lange Transportwege und in einem gesunden Ökosystem Teich in die Zukunft zu führen.

Er selbst denkt langsam daran, einen Nachfolger für Teichwirtschaft und Fischzucht rund um den Haslauer Teich aufzubauen: „Ich würde mir wünschen, dass es bio bleibt.“ Mößmers Lieblingsfisch am Teller ist übrigens die Schleie. Oft unterschätzt, aber mit hervorragendem Geschmack, findet er.

Und dann bahnt sich die Sonne doch noch ihren Weg durch die Wolken. Es soll nicht kitschig klingen, aber wer schöne Sonnenuntergänge mag, kommt auf seine Kosten: Sie legt ihre Strahlen auf den Teich, verschwindet dann hinter dunklen Wäldern und buntem Laub, und lässt den Nebel zurück.