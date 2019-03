Nächste Etappe in der Entwicklung der Firma Elektro & Kältetechnik Stark in Heidenreichstein: Mit 1. April erfolgt die Fusion mit dem Waidhofner Kälteanlagen-Spezialisten „Bittec“ um Gerald Bittermann.

Die Erfolgsgeschichte von Elektro & Kältetechnik Stark begann im Jahr 2006 mit der Gründung des Betriebes in Litschau. Zwei Jahre später wurde mit dem Geschäft in Heidenreichstein ein weiterer Schritt zu einem erfolgreichen Unternehmen verwirklicht.

Durch die stetige Vergrößerung des Angebotes und der Dienstleistungen wurde auch der Personalstand stets auf mittlerweile 18 Beschäftigte (davon eine in Karenz) angepasst, um den Anforderungen und den Kundenwünschen gerecht zu werden.

So wurde schon vor einiger Zeit mit dem Radio- und Fernsehtechniker Andreas Ramharter ein kompetenter Mitarbeiter gewonnen. Da die Firma Stark auch am Kälte- und Klimasektor eine führende Rolle anstrebt, konnte nun mit der Firma Bittec ein weiterer Partner in Form einer Fusionierung ins Boot geholt werden.

Der Kälteanlagentechniker und Firmenchef Gerald Bittermann verlässt das gemietete Firmengelände in Waidhofen nun, das einer neuen Verwendung zugeführt werden soll. Er wurde auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld im Verbund mit Markus Birnzain in Wolfgang Stark als neuem Partner fündig.

Unter dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ bringt Bittermann nicht nur Kenntnisse und Fachwissen mit, sondern kann auch mit einem großen Kundenstock aufwarten.

„Wir werden ab 1. April gemeinsam starten und unsere Erfahrungen bündeln, damit wir eine große und vielschichtige Angebotspalette am Sektor Klima- und Kältetechnik offerieren können“, freut sich Gerald Bittermann auf die neue Herausforderung.

Auch Firmenchef Wolfgang Stark sieht der Zukunft positiv entgegen. „Durch die Fusion mit Bittec haben wir nicht nur hervorragende Fachkräfte gewonnen, sondern können unser Leistungsangebot wesentlich steigern, was auch unseren Kunden zugutekommen wird. Gleichzeitig wollen wir natürlich einen neuen Markt erschließen, um noch präsenter zu sein.“