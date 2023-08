„Blätterwirbel“ in der Gärtnerei: Buchhandlung zog um

Was könnte besser zusammenpassen als ein Gärtnereifachgeschäft samt Blumenhandlung und eine Buchhandlung mit dem Namen „Blätterwirbel“? Genau das dachte sich auch der Gartenbaufachmann Andreas Amon, der zu Beginn 2022 das Blumengeschäft der Familie Lechner in Heidenreichstein übernahm und sein Angebot nun vor Ort durch eine gut sortierte Buchhandlung erweitert.

Dabei kam ihm zugute, dass die bisherige „Blätterwirbel“-Betreiberin Nicole Katzian, bekannt auch unter dem Namen „Katzfatz – die Geschenkemacherin“ sich auf ihre ursprüngliche Geschäftstätigkeit in Kleinpertholz zurückziehen wollte und auch in der Firma ihres Lebenspartners mit diversen Büroarbeiten beschäftigt ist.

So wurde „Blumen-Lechner“ in der Bahnhofstraße als neuer Literatur-Mittelpunkt auserkoren. „Wir bieten nicht nur Bücher, sondern auch Geschenkartikel, Schul- und Bürobedarf, eine Leseecke sowie Beratung und Information vor Ort an“, sagt Andreas Amon, der sich schon immer für Literatur interessierte. Die Buchhandlung „Blätterwirbel“ samt Schulbedarf wurde 2019 von Katrin Mehner-Prohaska in der Schremser Straße gegründet. Zuvor hat Heidenreichstein durch das Aus der Buchhandlung Janetschek seinen Lese-Nahversorger verloren.

Lesungen sind geplant – auch zur Eröffnung

Andreas Amon darf nun auf fachgerechte Unterstützung von Doris Polt zählen. Sie betreut die neue Nische in der Blumenhandlung. „Wir wollen den erfolgreichen Weg unserer Vorgängerin fortsetzen und präsentieren auch weiterhin Buchautoren samt Lesungen, zu denen wir gerne viele Interessenten willkommen heißen“, sagt Polt, die am 26. August zur offiziellen Eröffnung mit drei Buchpräsentationen startet. Ab 10.30 Uhr liest Kinderbuchautorin Petra Wurstbauer aus ihren Werken, ab 15 Uhr trägt Martina Parker Passagen aus ihrem neuen, zur Umgebung passenden, Gartenkrimi „Aufblattelt“ vor.

Ergänzt wird dieser Nachmittag von Susanne Kristek, die ihren Roman „Die nächste Depperte“ vorstellt.