Burgstadt: Das Event-Wochenende in Bildern

Der feierliche Bieranstich beim Fest in Heidenreichstein erfolgte durch Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christoph Prinz und Alice Wittig Pascher unter der Assistenz von Brauerei-Chef Karl Theodor Trojan. Mit großem Applaus wurden die Tanzeinlagen der Kinder-Volkstanzgruppe aus Dobersberg bedacht. Die Festlichkeiten in Heidenreichstein starteten schon am Freitag mit dem Literaturfestival Literatur im Nebel , zu dem Rudolf Scholten und Bürgermeisterin Alexandra Weber den Stargast Peter Nadas begrüßten Auch der Fischmarkt im „Rabachtl“ wurde wieder bestens besucht. Darüber freuten sich auch die Organisatoren Eduard und Birgit Hofbauer-Domin, Hannes Kinsky, Reinhard Sprinzl, Karpfenprinzessin Michaela Altmann, Christoph Arnhof und Johann Lendl. Anlässlich des Festes wurde auch mittels einer Gedenktafel dem legendären Fischmeister Anton Planansky gedacht. Bei der Enthüllung waren unter anderem auch Willibald Hafellner, Alexandra Weber, Andreas und Thomas Kainz, Karpfenprinzessin Michaela, Hannes Kinsky, Karlheinz Piringer, Leo Kirchmaier, Margit Göll, Ingrid Säuerl und Margit Weikartschläger mit von der Partie. Abseits des Festtrubels suchten zahlreiche Besucher auch den Naturpark Heidenreichsteiner Moor auf, um gemeinsam mit Dorli Immervoll die Natur zu erkunden. Der Wackelstein Express bot auch diesen Samstag mit seinem „Heurigen-Express“ Genuss und Unterhaltung pur. Zahlreiche Besucher kamen – wie hier bei der speziellen Kinderführung – in die Burg, um diese zu erkunden. Ebenfalls im Einsatz waren Karl Immervoll, Christina Bräuer, Manuela Schuster und Rupert Wurz, die gemeinsam im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ in der Pfarrkirche Heidenreichstein ein Konzert veranstalteten.

