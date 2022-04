Busbahnhof-Baustelle: Benachbarter Wirt fühlt sich benachteiligt

Werbung

Während die Umbauarbeiten am Busbahnhof in Heidenreichstein zügig voranschreiten und knapp vor der Vollendung stehen, mehren sich die Unstimmigkeiten zwischen der Gemeindeführung und Burgstüberlwirt sowie Anrainer Gerhard Dangl. Es geht immer noch um die Parkplatz-Situation, aber nicht nur.

Schon von Beginn an kritisierte der Wirt wie berichtet den Wegfall von insgesamt sechs Parkplätzen gegenüber seines Lokales, wobei sich schließlich ÖVP-Stadtrat Herbert Hörmann einschaltete und vier Parkmöglichkeiten „rettete“. Allerdings verlangt Dangl dort die Schaffung einer Kurzparkzone, die Dauerparker abschrecken soll. SPÖ-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier erstaunt das: „An und für sich sind das Parkplätze, die zur Bushaltestelle gehören und nicht zum Lokal.“

Der nächste Streitpunkt betrifft die Hofeinfahrt des Burgstüberls, die nach den Umbauarbeiten erschwert wird. „Wir hatten vereinbart, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, mit größeren Fahrzeugen in den Hof zu gelangen. Jetzt werden gerade dort eine Straßenlaterne und Verkehrsschilder platziert“, klagt der Gastronom. Kirchmaier spricht hingegen von „behördlichen Anordnungen, die eingehalten werden müssen“.

Höhepunkt der Divergenzen waren schließlich die Asphaltierungsarbeiten, die eine Straßensperre bei der Einfahrt zur Mühlgasse und genau vor dem Burgstüberl notwendig machten. „Auch hier hätte mich die Gemeinde verständigen müssen, damit ich meine Stammgäste informieren kann, dass sie nicht direkt zu den Parkplätzen fahren können“, so Dangl. Bürgermeister Kirchmaier: „Die Gemeinde muss die sogenannten Blaulicht-Institutionen benachrichtigen, für die Mitteilung an die Anrainer ist ausschließlich die Baufirma zuständig.“ Es gebe zudem ein Umleitungsschild mit einer Beschreibung, wie die Parkplätze über den Hauptplatz erreicht werden können.

Verbitterung bleibt. Dank des flotten Baufortschritts konnte die Straßensperre schon vorm vorigen Wochenende aufgehoben werden. Trotzdem, beim Gastronomen bleibt die Verbitterung darüber, dass „die Gewerbebetriebe von der Stadtgemeinde zu wenig Unterstützung erfahren“. Auch in dem Punkt widerspricht der Stadtchef. „Wir sind stolz auf jeden Betrieb in der Gemeinde, müssen uns aber auch an die Vorschriften und Anweisungen der Behörden halten und diese erfüllen“, betont Kirchmaier.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.