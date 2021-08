Schon seit einigen Jahren befindet sich ein zentraler Busbahnhof gegenüber der Burg im Herzen der Stadt Heidenreichstein. Nun ist die Gemeindeführung bestrebt, diesen „Haltestellen-Mittelpunkt“ etwas auszubauen und den Bedürfnissen des steigenden Verkehrsaufkommens anzupassen. Losgehen soll es mit umfangreichen Bauarbeiten schon mit Schulbeginn, provisorisch sollen Schulbusse danach am Schmalspur-Bahnhof halten und abfahren.

OpenStreetMaps; NÖN-Grak: Hamme

Dank dem bereits erfolgten Ankauf eines angrenzenden Grundstückes – über den die NÖN berichtete – können nun die Zu- und Ausfahrt zum bestehenden Busbahnhof etwas vergrößert und das Gelände an die nunmehrigen verkehrstechnischen Anforderungen und Bedürfnisse für die behördlich genehmigten Linienkonzessionen vor allem auch der Verkehrssicherheit der wartenden Fahrgäste angepasst werden. Auch die drei Zustiegsstellen werden komplett neu errichtet und im selben Atemzug auch gleich vergrößert.

Gebäude und Pkw-Parkplätze müssen geopfert werden. Die Pkw-Parkplätze entlang der Waidhofner Straße sowie das alte Frisörgeschäft am angekauften Nachbargrund müssen für dieses Vorhaben geopfert werden. Sie sollen Platz machen für eine Ruhezone, Sickermulden, neue Wartehäuschen sowie eine straßenseitige „Kiss & Go“-Zone als Zufahrtsmöglichkeit für die sichere Bringung und Abholung von Fahrgästen per Pkw etwa durch Eltern (siehe Grafik!). Anrainer und Burgstüberl-Wirt Gerhard Dangl bedauert den Wegfall des Parkplatzes, da ja die Parkmöglichkeit vor seinem Lokal den Gästen bisher entgegenkam.

„Die Sicherheit hat Priorität“, betont dazu Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ): „In der angrenzenden Mühlgasse etwa 50 Meter entfernt werden auch weiterhin genügend Parkmöglichkeiten vorhanden sein.“

Schmalspurbahnhof soll vorübergehend auch Busbahnhof werden. Für die Umbauarbeiten wurden seitens der Stadtgemeinde drei Firmen zur Angebotslegung eingeladen, die Auftragsvergabe an den Billigstbieter soll noch im August dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden. Erwartet werden für die Umgestaltung inklusive des Grundstücks-Ankaufes und der Abbrucharbeiten des alten Gebäudes laut Kirchmaier Gesamtkosten in der Höhe von etwa 370.000 Euro.

Auch noch im August soll es zur Verhandlung gemäß § 90 der Straßenverkehrsordnung über den Ersatzbahnhof während der Bauzeit von der Fachabteilung der Bezirkshauptmannschaft Gmünd kommen. Geplant ist, dafür vorübergehend den Parkplatzbereich des Bahnhofes des Schmalspurvereins anzufahren. Eine Ausnahme soll es dabei für die Linie Litschau-Wien geben, die andere Behelfshaltstellen im Verlauf der derzeitigen Route im Stadtgebiet zugewiesen bekommen soll.

Ziel: Baustart mit Schulbeginn, Abschluss im November. Unter Einhaltung aller Fristen kann im Idealfall der Baubeginn am 6. September erfolgen, wobei die Fertigstellung aller Arbeiten mit 12. November vorgegeben ist. Da am 6. September gleichzeitig der Schulbeginn für das Schuljahr 2021/22 fixiert ist, sollen auch die Schülerbusse dann schon am Heidenreichsteiner „Schmalspur-Bahnhof“ halten und abfahren – und so einen reibungslosen Schülertransport garantieren.