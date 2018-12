Spannende Neubesetzung innerhalb der ÖVP in der Burgstadt: Nachdem sich der 2015 in den Gemeinderat gekommene ehemalige Pädagoge Otto Bauer bei einem Unfall erhebliche Verletzungen zugezogen hatte und noch immer an den Folgen laboriert, wurde mit Christian Nöbauer niemand Geringerer als der ehemalige Vizebürgermeister als Nachfolger „rekrutiert“.

Die Angelobung zum Gemeinderat soll im Zuge der nächsten Gemeinderats-Sitzung erfolgen.

Schon nach den Gemeinderatswahlen zur Jahrtausendwende hatte Nöbauer den Sprung in den Gemeinderat geschafft, war 2005 zum Stadtrat für Schulen & Kindergärten und nach einem neuerlichen Mandatsgewinn 2010 zum Vizebürgermeister geworden. Trotz dieser Erfolge hatte er vier Jahre später aus familiären Gründen dieses Amt und sein Gemeindemandat zurückgelegt, war der ÖVP-Stadtpartei als Obmann erhalten geblieben.

„Habe gemerkt, dass mir doch etwas abging“

„Ich habe gemerkt, dass mir in meiner Absenz von der Politik doch etwas abging“, so Nöbauer zu seinem Comeback. Er will mit Elan an neue Aufgaben herangehen. „Natürlich ist es mir ein Anliegen, wieder etwas für Heidenreichstein zu machen und auch zu bewegen. Gleichzeitig möchte ich aber meinem Vorgänger Otto Bauer für seine Tätigkeiten danken und die besten Wünsche zu seiner völligen Genesung übermitteln.“

Gerüchte in der Burgstadt, Nöbauer werde nach der Rückkehr auch wieder zu höheren politischen Ämtern aufrücken, weist der Angesprochene auf NÖN-Nachfrage zurück. „Momentan ist für mich schon aus beruflichen Gründen nicht mehr drin. Trotzdem werde ich mich mit vollstem Einsatz als Gemeinderat einbringen“, sagt er. Der Parteiobmann ist erst kürzlich zum Büroleiter der Bezirkshauptmannschaft Gmünd befördert worden.