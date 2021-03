Vergangenen Mittwoch war in der VS Heidenreichstein bei Schulbeginn noch die Welt in Ordnung. Im Laufe des Tages jedoch mussten rigorose Maßnahmen erfolgen. Während in zwei Klassen je ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bestand auch bei fünf erwachsenen Personen der Volksschule konkreter Coronaverdacht. Sofort wurden daher zwei betroffene Schulklassen in Quarantäne geschickt, bei den Erwachsenen bestätigte sich - wie Direktorin Doris Adensam festhält - schließlich der Verdacht nicht. Dennoch sind sie derzeit in Quarantäne.

Adensam lässt den Kopf nicht hängen. "Wir beginnen ab Montag wieder mit dem Homeschooling und unterstützen Kinder und Eltern, wo es nur geht", sagt sie: "Erschwerend dazu stehen demnächst auch die Osterferien ins Haus, aber wir setzen alles daran, einen geordneten Schulablauf einzuhalten."