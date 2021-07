Einer, der in den vergangenen Jahren das Heidenreichsteiner Geschäftsleben entscheidend mitgestaltete, nahm nun Abschied aus der Burgstadt: Am 15. Juni wurde Josef Ramharter als Bürgermeister der Stadt Waidhofen angelobt. Ein Job, der seine ganze Aufmerksamkeit benötigt. Verständlich, dass er sich daher als stellvertretender Obmann des Vereins „Heidenreichstein CreAktiv“ zurückzieht.

Über 30 Jahre in Heidenreichstein tätig. „Ich möchte mich bei Josef sehr herzlich für sein Engagement für die Heidenreichsteiner Wirtschaft bedanken. Er hat in vielen Bereichen sein Organisationstalent und seine Managementfähigkeiten eindrucksvoll eingesetzt und dadurch viele Jahre die Geschicke von Heidenreichstein CreAktiv mitbestimmt“, sagt Thomas Böhm, CreAktiv-Obmann.

Ramharter, der bereits 1989 in Heidenreichstein zu arbeiten begonnen hat, war viele Jahre in diversen Funktionen bis hin zum Geschäftsführer und Gesellschafter beim Bauunternehmen Talkner tätig, bevor er 2014 zur Dr. Rudda GmbH wechselte und dort für die Neuausrichtung des Vertriebes und der Betriebsorganisation sowie für die Leitung des Verkaufs verantwortlich zeichnete.

Seine Laufbahn bei CreAktiv startete der „Ideengeber“ Josef Ramharter bereits im Jahr 1999. Durch sein Engagement kam er 2013 in den Vorstand und war hier neben vielen Projekten auch beim Relaunch der Mini-Messe zur Stadt der offenen Türen federführend. 2013 bis 1019 organisierte er diese gemeinsam mit einem Team insgesamt sieben Mal, bevor sie im vergangenen Jahr pandemiebedingt leider ausfallen musste. Aber auch an diversen anderen Events wirkte er tatkräftig mit, seien es die mittlerweile zur Tradition gewordene „Fiesta Latina“ oder das publikumsträchtige Seifenkistenrennen in der Burgstadt.

Ein bisschen Wehmut schwingt mit. „Ich möchte Josef großes Lob und Anerkennung für seine Leistungen für Heidenreichstein aussprechen und mich herzlich für seine aufopferungsvolle Arbeit bedanken. Gleichzeitig wünsche ich ihm im Namen von CreAktiv Heidenreichstein viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, sagt Thomas Böhm. Ramharter selbst blickt auch mit etwas Wehmut auf seine Zeit in Heidenreichstein zurück – freut sich aber trotzdem schon auf seine neue Aufgabe in Waidhofen: „Es war wirklich eine schöne Zeit mit vielen Herausforderungen. Jetzt werde ich meine ganze Kraft mit bestem Wissen und Gewissen in mein neues Betätigungsfeld einbringen.“