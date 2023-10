Der Weg des Peter Weinelt an die Spitze der Wiener Stadtwerke

Wie das mit der Energie funktioniert, das imponierte ihm schon in jungen Jahren. Es waren die 1970er Jahre, die Familie besuchte bei Ausflügen und im Urlaub das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug oder die Hochgebirgsstauseen in Kaprun. Daheim, das war damals Eberweis in der Gemeinde Heidenreichstein, litt die Stadt unter einem zunehmenden Bedeutungsverlust ihrer Industrie und ihres Gewerbes.

„Bub, du musst etwas lernen. Du musst etwas anderes machen“, gaben die Eltern Peter Weinelt mit. Er hat den Rat befolgt: Seit etwa 30 Jahren ist er in der Energiewirtschaft tätig, 2006 wurde er Geschäftsführer der Wienstrom GmbH und 2018 neben anderen Funktionen auch stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke GmbH. Mit Jahreswechsel steigt er zum Generaldirektor auf – damit einhergeht die Verantwortung über rund 16.000 Mitarbeitende. Ein Waldviertler dürfte er trotzdem bleiben.

Als es der „Bub“ mit Physik und Technik zu tun bekam

Was man sich vor dem Gespräch vom Gegenüber erwartet? Dass der 57-Jährige Dialekt spricht, wenn es nicht unbedingt anders sein muss, ist jedenfalls eher eine Überraschung. Nach der Matura am Realgymnasium Waidhofen hat es Peter Weinelt zum Studium der Energietechnik Mitte der 1980er Jahre nach Wien gezogen. Seine heutige Gattin, gebürtig aus Brand, kam nach ihrer Hebammen-Ausbildung in Linz ebenfalls in die Hauptstadt. Es sei ein untypischer Weg, sagt Weinelt heute: „Alle meine Freunde sind in die Hauptschule Heidenreichstein gegangen.“

Wesentliche Weichen habe seine Lehrerin in der Volksschule gestellt, sie habe seine Mutter überzeugt und ihn zum Besuch des Gymnasiums ermutigt. Dort wurde sein Interesse an Bildung geweckt – für einen Jungen aus einfachen Verhältnissen nicht selbstverständlich: „Ich kannte in meiner Verwandtschaft niemanden, der studiert hat.“ Im Studium an der Technischen Universität waren es schon bald die Bereiche Energie und Strom, auf die er sein Augenmerk legte.

Nach dem Studium und einer Tätigkeit als Assistent an der TU Wien führte ihn sein Weg Anfang der 1990er Jahre zu Wienstrom: Peter Weinelt beschäftigte sich als Techniker mit dem Bau von Hochspannungsleitungen, Umspannwerken und den ersten heimischen Windrädern. Dann kam Österreichs Beitritt zur Europäischen Union – und damit ein erster großer Meilenstein in seiner Karriere. Weinelt war innerhalb des Unternehmens für die Vorbereitung auf die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes zuständig.

Chef über öffentlichen Verkehr, Netze und Bestattung

Über die Geschäftsführung der Wienstrom GmbH mit erst 39 Jahren, der späteren Wiener Netze GmbH und als Vorstandsdirektor der Wiener Stadtwerke Holding AG arbeitete er sich bis zum Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke GmbH hoch. Als solcher war er bisher bereits für die Bereiche Energie, europäische Angelegenheiten, Personal und Konzernkommunikation zuständig. Peter Weinelt ist zudem unter anderem Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wien Energie.

Sein Kollege Martin Krajcsir geht mit Jahresende in Pension, Weinelt rückt ab Jänner als Generaldirektor der Wiener Stadtwerke nach. Sie gehören zu den 15 größten Unternehmen Österreichs, umfassen etwa Wiener Linien, Wien Energie, Wiener Netze, Bestattung und Friedhöfe. Alleine im Personalmanagement spricht Weinelt von zehn verschiedenen Kollektivverträgen, die das Unternehmen betreffen. Als er als gelernter Techniker mit Managementaufgaben zu tun bekam, das sei eines seiner beruflichen Highlights gewesen: „Ich habe das immer gerne gemacht und habe gerne mit Menschen zu tun.“

Etwas Besonderes sei der bevorstehende Aufstieg schon. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“, räumt Peter Weinelt ein. Wie gesagt, er dürfte trotz allem Waldviertler geblieben sein. Die Vertretung des Unternehmens nach außen – auch mit politischen Akteuren – wandert auf seine Agenda, genauso wie die Teilnahme an hochrangigen Diskussionen zum Thema Energiewirtschaft. „Manchmal muss man auch ein Türöffner sein“, sagt er mit Blick auf Städtepartnerschaften und europäische Vernetzung.

„Die Klimawende wahr machen“

Mit dem Versprechen, die Klimawende wahr zu machen, werben die Stadtwerke aktuell. „Ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Sicher nicht gleich und sicher nicht gratis“, sagt Weinelt: „Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir ein Klimaschutz-Konzern sind.“ Den beschäftigen neben der Verwendung von Bio-Produkten in Betriebsküchen und der Umstellung auf E-Dienstfahrzeuge auch der Einsatz von Tiefengeothermie zum Heizen oder der Öffi-Ausbau in einer wachsenden Stadt.

Peter Weinelt lebt mit seiner Familie in Tulln, er ist Vater von drei Kindern. Schon in relativ jungen Jahren war er in den Aufbau von Wind- und Wasserkraftwerken involviert, sagt darüber: „Es war ziemlich hemdsärmelig, aber sehr spannend.“ Als es an große Projekte im Burgenland ging, habe ihm die Herkunft geholfen. Weil, nicht negativ dahergesagt: „Ich wusste, wie die Leute am Land ticken.“

Gerade mit Windkraft hat Peter Weinelt immer noch zu tun. Diese brauche es, um Fortschritte in Sachen Energieunabhängigkeit zu erreichen. Er habe kein Problem damit, sich einer Diskussion zu dem Thema zu stellen, sagt er. Und denkt an die großen Staukraftwerke: „Irgendwann wird auch dort einmal eine Alm gestanden sein. Heute sind wir stolz darauf.“