Disco Ypsilon: Öffnung nach Lockdown

Als wichtiges Lokal für Jugendliche und Junggebliebene im Waldviertel spürte freilich auch die Disco thek Ypsilon in Heidenreichstein die Auswirkungen der covidbedingten Einschränkungen massiv. Langsam, aber sicher kommt nun auch der Discobetrieb wieder ins Rollen – am Samstag steht nun auch ein Wiedersehen mit dem DJ Rene Rodrigezz an.

Franz Dangl Erstellt am 22. Oktober 2021 | 05:40