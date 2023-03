Discochef Nöbauer im Gespräch: „Fortgehen ist auf Party ausgerichtet“

NÖN: Die Nachtgastronomie war von den Einschränkungen der Covid-Pandemie besonders betroffen. Vor fast genau einem Jahr durften Sie das „Ypsilon“ nach dem damaligen Lockdown wieder aufsperren. Was ist Ihnen aus der Zeit danach in Erinnerung geblieben?

Joachim Nöbauer: Der Andrang war sehr groß, die Leute konnten ja über vier Monate nicht fortgehen. Obwohl zu der Zeit auch die Festsaison begonnen hat, war diese Zeit stark. Ich würde sagen, dass das Normalniveau erst wieder im Herbst erreicht wurde. Die Nachwehen der Lockdowns sind trotzdem noch spürbar – zum Beispiel, dass die Gäste erkannt haben, dass auch zuhause gefeiert werden kann und man für die Gemeinschaft nicht unbedingt in die Diskothek zu gehen braucht.

Die Arbeitszeiten sind anders als in der übrigen Gastronomie. Wie steht es da um die Personalsuche?

Nöbauer: Gerade in der Pandemie war es schwierig, Personal zu finden, das bereit ist, viel und lange zu arbeiten. Ich denke aber, dass der Zuverdienst jetzt durch die Teuerung wieder attraktiver wurde. Im Ypsilon hatten wir nie ein Problem damit, Arbeitskräfte zu bekommen. Es geht eher um die Bereitschaft, dann zu arbeiten, wenn sie gebraucht werden.

Wir beschäftigen etwa 40 Leute, vor allem geringfügig oder in Teilzeit. Zwei Kellner sind seit dem Beginn dabei, also schon 29 Jahre. Es gibt auch Mitarbeiter, die seit sechs oder sieben Jahren bei uns sind und andere, die nach zwei Monaten aufhören. Das liegt aber an der Branche: Hier darfst du nicht damit rechnen, einen Mitarbeiter über viele Jahre halten zu können. Ändern sich die Lebensumstände, kann er eben nicht mehr nachts arbeiten.

Sie selbst sind seit 29 Jahren im Ypsilon tätig. Hat sich das Besucherverhalten verändert?

Nöbauer: Ja, das hat sich um 180 Grad geändert. Früher ist man weggegangen, um neue Leute kennenzulernen, von zuhause rauszukommen und Spaß zu haben. Es war so, dass man normalerweise auch noch selbst nach Hause fahren konnte.

Heute ist das anders, viel mehr auf Party ausgerichtet. Die Leute gehen vielleicht nur einmal pro Woche weg, dann muss es aber richtig krachen. Der Discobetrieb ging früher an fünf Tagen in der Woche, jetzt wäre das undenkbar.

Ist die Disco ein Selbstläufer?

Nöbauer: So wie früher, dass einfach offen war und die Leute gekommen sind, ist es nicht mehr. Wir müssen aktiv schauen, dass die Gäste kommen und auch immer wieder Events planen. Aber: Trotz allem soll es ein Discobetrieb bleiben.

Was wir deutlich merken, ist der Bevölkerungsrückgang. Die Jungen sind insgesamt weniger geworden, viele unter der Woche in Wien und nur am Wochenende da. Alleine deshalb würden mehr Öffnungs tage gar keinen Sinn machen.

Trotzdem hat sich das Ypsilon seit 1994 gehalten.

Nöbauer: Ich denke, ein Patentrezept für Erfolg in der Nachtgastronomie hat niemand. Vielleicht hatte ich auch einfach nur die richtigen Leute um mich.

Welche Bedeutung messen Sie der Einrichtung zu?

Nöbauer: Über die Wichtigkeit einer Diskothek lässt sich vermutlich streiten (lacht). Wenn man heutzutage jemanden kennenlernen möchte, genügt ein Blick aufs Handy. Will man ihn oder sie richtig kennenlernen, wird man einander aber treffen müssen, eventuell in der Diskothek. Dadurch, dass sich die Gäste bewegen, gibt es außerdem eine Durchmischung, Bekanntschaften entstehen mitunter zufällig.

Sind Sie an jedem Samstag selbst vor Ort?

Nöbauer: Klar, ich bin der Erste, der abends kommt und der Letzte, der morgens geht.

