Bio-Erdbeeren direkt vom Feld, für diesen Genuss sorgt neuerdings der 23-jährige Matthias Ölzant aus Thaures, der als Fotomodell für den Jungbauernkalender 2019 fungiert hat. Auf einem halben Hektar wachsen diese köstlichen Beeren – als Saisonverlängerer: In drei bis vier Wochen gibt es die erste Ernte.

Saison wird verlängert. „Ich bin ein großer Fan von Erdbeeren. Ich wollte welche, die man direkt am Feld genießen kann, ohne sich Gedanken über mögliche Spritzmittel machen zu müssen“, sagt Ölzant. Das Vorhaben reifte, im Vorjahr wurden die ersten Pflanzen gesetzt. „Mit Erdbeeren kannst du nur einen guten Preis erzielen, wenn du im Frühling die ersten Beeren auf den Markt bringst. Dann fällt der Preis, zum Ende der Saison zieht er aber wieder an. Durch die Höhenlage und die niedrigeren Temperaturen im Waldviertel bin ich vermutlich der Allerletzte, der Bio-Erdbeeren anbietet – und kann damit die Erdbeersaison verlängern.“ Zwei verschiedene Erdbeersorten wachsen auf seinem Feld. Bei der einen startet gerade die Blüte, die Früchte sollten in drei bis vier Wochen reif sein. Bei der zweiten Sorte sollte das noch später sein.

Bangen um die Pflanzen. Die Pflanzen entwickelen sich laut Ölzant gut, er musste sich aber mehrmals darum sorgen. „Einen sehr harten Winter überstehen die Pflanzen nicht. Als minus 15 Grad vorhergesagt waren und das ohne Schnee, war mir schon bang. Zum Glück hat es noch rechtzeitig vor dem extremen Frost geschneit.“ Der Frost Ende Mai sei nochmals ein Nervenkitzel gewesen. „Dank des gesunden Bodens und der gesunden Pflanzen waren die Wetterkapriolen kein Problem.“

Seine Erdbeeren würden, so wie seine Bio-Erdäpfel, langsam wachsen. „Dadurch entwickeln sie einen intensiven Geschmack, sie sind süß und fleischig. Bei mir werden keine Spritzmittel eingesetzt. Dafür gibt es einen großen Reihenabstand zwischen den Pflanzen“, erzählt der Landwirt, der am Hof seines Vaters für die „Spezialprodukte“ wie Petersilie, Liebstöckel, Pfefferminze, Koriander, für die Bio-Speisekartoffel und nun auch für die Bio-Erdbeeren sorgt. Sein Vater hat die Bio-Ferkelzucht mit 80 Zuchtschweinen über. „Wir züchten die Ferkel bis 30 Kilo, dann werden sie weiter vermarktet“, weiß Ölzant, der auch als Pflanzenbauberater bei Waldland tätig ist.

Die ersten Bio-Erdbeeren aus Thaures kommen hauptsächlich zu einem Bio-Supermarkt in Oberösterreich. Den Rest will Ölzant Ab-Hof anbieten.

Selberpflücken ab 2022. Gemeinsam mit seiner Freundin Kerstin Müller, die derzeit Agrarwissenschaften auf der Boku Wien studiert und das Projekt tatkräftig unterstützt, hat Matthias Ölzant schon ein weiteres 500 m 2 Grundstück mit Erdbeerpflanzen besetzt. Die sollen im nächsten Jahr den Erdbeerliebhabern zum Selberpflücken zur Verfügung stehen.

Die Investitionssumme sei nicht gering gewesen: „Alleine für die Pflanzen für einen Hektar Fläche muss man mit 6.000 Euro netto rechnen.“