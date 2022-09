"Eisertsiedlung": Neustart für großes Wohnbau-Projekt

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Anlass zum Feiern in der sogenannten Eisertsiedlung in Heidenreichstein: Ein seit Jahren unvollendeter Rohbau wird durch die Familie Pani aus Waidhofen fort- und auch gleich ausgebaut. Zwölf Mietwohnungen sollen hier entstehen.

Der bisherige Stillstand des Projektes hatte einen tragischen Hintergrund, die Arbeiten am großzügigen Rohbau waren schon vor einigen Jahren infolge des plötzlichen Ablebens des Eigentümers eingestellt worden. Das Haus fiel in einen „Dornröschenschlaf“, aus dem es nun wieder geweckt wurde. Die Familie Pani will hier mit ihrer neu gegründeten Immo GmbH neue Maßstäbe punkto Wohnen setzen. Dass das gelingen wird, dürfte alleine schon der Tatsache geschuldet sein, dass hier erfolgreiche Unternehmer ans Werk gehen.

Aus dem Rohbau am Eisertweg soll diese moderne Anlage mit zwölf Wohnungen entstehen. Foto: privat

So ist Vater Andreas Pani weithin mit seinem „Feuerstätten- und Keramikfachbetrieb“ in Waidhofen für allerhöchste Qualität bekannt, Sohn Georg ist mit seinem Unternehmen „Pani Media“ beruflich etabliert. Gemeinsam riefen sie nun die Pani Immo GmbH ins Leben und wollen mit ihrem Erstlings-Projekt in Heidenreichstein für Furore sorgen.

Zwölf Mietwohnungen mit hochwertiger Ausstattung

„Unter dem Namen Landsitz Heidenreichstein entsteht hier ein einzigartiges Wohnbauprojekt, mitten im liebens- und lebenswerten Waldviertel“, sagt Georg Pani. Geplant ist die Errichtung von zwölf Mietwohnungen unterschiedlicher Größe und Grundrisse zwischen 45 und 80 m², „alle Wohneinheiten weisen dann Ausstattungen auf hohem Niveau, moderne Technik mit langlebigen Materialien und optimale Raumaufteilung auf.“

Georg Pani freut sich schon auf die Herausforderung, die dieses Objekt mit sich bringt. Ebenso optimistisch zeigt sich Seniorchef Andreas Pani, der bei der „Bau-Start-Feier“ den zahlreichen Besuchern das Projekt näher brachte. „Es soll hier leistbares und nachhaltiges Wohnen geboten werden, wobei die Fertigstellung der Umbauarbeiten im Frühjahr 2024 geplant ist“, erläutert er die weiteren Schritte.

