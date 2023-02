Eröffnung am Welt-Frauentag: Second Hand aus der Arche

Um Trends zu Wiederverwertung und Nachhaltigkeit zu unterstützen und gleichzeitig eine günstige Möglichkeit zum Erwerb von Kleidung anbieten zu können, hat die Heidenreichsteiner Arche einen Second Hand-Bereich eingerichtet. Schon in den vergangenen Wochen wurden Kleiderspenden abgegeben, zum Internationalen Tag der Frau am 8. März folgt ab 10 Uhr die offizielle Eröffnung.

„Der Bedarf Kleidung günstig zu erwerben, ist sehr groß“, betont Barbara Körner von der Arche. Die Geschäftsfläche wurde im vorderen Bereich umgestaltet, große Kapazitäten auch zum Zwischenlagern von Kleidung gebe es allerdings nicht: „Wir fangen klein an und schauen, wie es sich entwickelt.“ Die Kleidungsstücke sind bei der Arche nicht käuflich – stattdessen können freie Spenden abgegeben werden.

