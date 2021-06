Einigen Aufruhr verursachte ein vermeintlicher Einsatz der Feuerwehr Heidenreichstein in der Vorwoche, als diese mit zwei Einsatzfahrzeugen unter Blaulicht vor der Burg Halt machte und die Polizei dort den Verkehr regelte. Sofort waren einige Schaulustige am Ort des Geschehens und die Kunde von einem Brand in der Burg machte die Runde. Dabei handelte es sich aber um eine Fehlinformation – ähnlich der Meldung aus dem vergangenen November, als der, durch eine Kampagne des Soroptimist-Club „orange bestrahlte“ Bergfried ebenfalls einen Alarm auslöste.

Beim Foto-Shooting entstanden spektakuläre Bilder. Franz Dangl, Franz Dangl

Auch dieses Mal hatte der Feuerwehreinsatz zum Glück keinen Katastrophenfall als Auslöser, denn die Floriani dienten diesmal als „Models“ für einen Feuerwehrkalender einer Ausrüsterfirma. Ein Profifotograf hielt deren „gestellten“ Einsatz samt Burg im Hintergrund fest.