Firma Bühler: Vier Lehrlinge am Stockerl

So erreichten die Doppelberuf-Lehrlinge Manuel Gölß aus Bad Traunstein und David Zellhofer aus Vitis in der Kategorie Elektrotechnik ex aequo den zweiten Platz. In der Kategorie Maschinenbautechnik wurde Manuel außerdem Sechster, und David erreichte hier zusätzlich einen vierten Platz.

Bei den Werkzeugbautechnikern sorgten Manuel Fraissl (Pfaffenschlag) und Christopher Lang (Eisgarn) für einen weiteren Erfolg: Sie belegten in dieser Kategorie die Plätze zwei und drei.

Aktuell wird in dem Lehrberuf noch ein männlicher oder weiblicher Lehrling gesucht.

