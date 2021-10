Fleischerei Edinger: Ende und Neuübernahme am Stadtplatz

Die Fleischerei Edinger am Stadtplatz zählt zu den etablierten Betrieben in der Burgstadt. Nun treten Günter und Edith Edinger in den Ruhestand.

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann 1963, als Eduard Grausam, der Vater der heutigen Chefin, aus der Steiermark kommend, in der Jägergasse eine Fleischerei eröffnete und diese ein Jahr später um eine Filiale in der Hinterzeile erweiterte. Knapp zehn Jahre später erfolgte die Übersiedlung an den heutigen Standort am Heidenreichsteiner Stadtplatz, wo sich früher die Post befand. Grausam erweiterte den Betrieb mit einer florierenden Filiale in Wien, die allerdings nach zwölf Jahren, bedingt durch den Pensionsantritt der Seniorchefin, geschlossen wurde.

Mittlerweile waren Tochter Edith und Schwiegersohn Günter Edinger, der ursprünglich das Strickereigewerbe erlernt und dann die Ausbildung zum Fleischhauer mit Meisterprüfung 1991 gemacht hatte, in die Firma eingetreten. Im Jahr 1993 haben sie den Betrieb schließlich übernommen. Nach dem Erwerb und Umbau des Hauses am Stadtplatz starteten die jungen Unternehmer voll durch. Mit ihren Qualitätsprodukten errangen sie viele Auszeichnungen.

Jahrmarkt-Würstelstand wird der Probelauf

Vor allem die „Blunz’n-Kreationen“ waren auch international höchst erfolgreich. „Jetzt ist die Zeit gekommen, etwas leiser zu treten“, sagt Günter Edinger, viele Jahre auch wichtiger Arbeitgeber: „Mit der Wiener Filiale haben wir bis zu 15 Mitarbeiter beschäftigt.“

Nun ist am 30. Oktober vorläufig „Sperrstunde“ bei der Fleischerei Edinger. Diese soll jedoch nicht zu lange dauern: Damit den Kunden wieder allerlei Spezialitäten angeboten werden können, stehen schon Nachfolger der Edingers fest. Nach einem Probelauf mittels „Jahrmarkt-Wurststand“ am 15. November übernehmen Jürgen und Petra Bauer aus Pfaffenschlag das Geschäft und eröffnen es am 19. November offiziell neu. Fleischermeister Jürgen Bauer ist in der Burgstadt kein Unbekannter, entstammt er doch einer bekannten Fleischhauer-Dynastie und betreibt schon seit Jahren im Nachbarort Pfaffenschlag einen Nahversorgerbetrieb. „Wir werden uns bemühen, die Stammkunden in Heidenreichstein zufrieden zu stellen, aber auch mit neuen Angeboten zu überraschen“, freut sich Bauer auf die kommende Aufgabe.

Edith und Günter Edinger, die sich bei ihren Kunden für die jahrelange Treue bedanken, sind jedenfalls schon jetzt zuversichtlich, dass die Bauers in Heidenreichstein voll ankommen werden.