Für Initiative „Let’s Walz“: Waldviertler Lehrlinge bald in Island

Beide sind derzeit im dritten Lehrjahr und dieser Tage nehmen sie auch an einem Lehrlingswettbewerb an der LBS Neunkirchen teil.

Als sie von der Möglichkeit des Auslandspraktikums erfahren haben, sei die Entscheidung rasch getroffen gewesen, sagt Philip Grabner: „So eine Möglichkeit kann man sich nicht entgehen lassen.“ Der 17-Jährige aus Brand absolviert bei Bühler eine Lehre im Doppelberuf Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik und Metalltechnik – Maschinenbautechnik.

Kosten weder für Lehrlinge noch für den Betrieb

Das Land durften sie selbst aussuchen, Island war für beide erste Wahl. In Reykjavík werden sie sich ein Appartement mit den anderen Lehrlingen aus Niederösterreich teilen. Die Verpflegung ist selbst zu organisieren, das Praktikum an sich wird mit Mitteln aus dem Programm Erasmus+, durch Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ finanziert. Für den Betrieb und die Lehrlinge fallen keine Kosten an, die Organisation erfolgt in Kooperation mit dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch (IFA).

Lisa Zibek und Philip Grabner werden in Island in einem Unternehmen arbeiten, das im Metallbereich tätig ist. Wo genau, das wissen die beiden noch nicht. „Es ist ein Land, wo man sonst eher nicht hinkommt und es gefällt mir“, sagt die Amaliendorferin. Sie absolviert eine Lehre in der Metalltechnik-Werkzeugbautechnik. Über Ausflugsziele in der Freizeit haben sich die beiden schon Gedanken gemacht. Ehe es losgeht, stehen noch einige Vorbereitungen und ein Englischkurs in St. Pölten an. Vor Kurzem wurde Lisa Zibek und Philip Grabner in Begleitung ihres Ausbildners Marc Schanza an der Wirtschaftskammer das Stipendium übergeben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.