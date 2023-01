Gasthof Großmann: Seit 20 Jahren Wirtshauskultur, die man schmeckt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Vereinzelt sind die Tische gedeckt: ein Tischset, Besteck und ein Suppenteller. Wer hier eine Suppe isst, bekommt sie nicht in der Schale serviert, sondern direkt am Sitzplatz in den Teller. Für sie gehöre das zur Tradition, sagt Gabriele Großmann.

Die Wirtin und ihr Gasthaus am Heidenreichsteiner Stadtplatz sind seit 20 Jahren Mitglied der NÖ Wirtshauskultur, in der Burgstadt das einzige Lokal mit der Auszeichnung. Die NÖN besuchte das Gasthaus, das für seinen Schweinsbraten bekannt ist. So viel sei schon an dieser Stelle verraten: Geht es nach der Wirtin, soll dieser ihren Gästen noch einige Jahre Freude machen.

Warum täglich Schweinsbraten dem Image schaden könnte

Dass es im Gasthaus Großmann traditionell zugeht, zeigen schon Tische, Sessel und eine Schank, die allesamt viel gesehen haben müssen. Es riecht nach vielen Jahren des Rauchens, guten Essens und des Ein- und Ausgehens von Einheimischen und Touristen. „Manche kommen nur für den Schweinsbraten her“, schmunzelt Gabriele Großmann: „Erst vor Kurzem hat mir wieder ein älteres Paar aus Oberösterreich erzählt, einmal im Jahr an einem Donnerstag herzufahren.“

Donnerstag ist Schweinsbraten-Tag bei Großmann, wer weiß das nicht? „Hätten wir ihn jeden Tag auf der Karte, wäre er nicht immer frisch. Das möchte ich nicht, das würde unserem Image schaden“, sagt sie.

Traditionelle Gerichte zu pflegen und dafür regionale Produkte zu verwenden – dem hat sich der Betrieb als Wirtshauskultur-Mitglied einst verschrieben. „Wir sind eben ein typisches Wirtshaus“, schmunzelt Großmann. Sie hat den Betrieb 1996 von ihren Eltern übernommen, Gastwirtin sei sie immer noch gerne. Dabei hat sie nach der fünfjährigen Ausbildung an einer Wiener Hotelfachschule auch in anderen Bereichen abseits der Gastronomie gearbeitet. Nach Heidenreichstein zurückgekehrt sei sie damals trotzdem gerne.

„Öffnungszeiten so, dass es auch fürs Personal passt.“

Das Gasthaus, zu dem auch 15 Fremdenzimmer gehören und das sieben Mitarbeitern einen Job gibt, sieht Großmann als Ort des Austauschens. Das soll auch weiterhin so bleiben: „Es macht mir Freude und ich bin fit, möchte also noch einige Jahre weiterarbeiten“, sagt Gabriele Großmann. Keine Eile, um an einen der berühmten Schweinsbraten zu kommen.

Den Freitag als zweiten Ruhetag neben dem Samstag hat sie schon vor Jahren eingeführt. Bevor Personalmangel in der Gastronomie auch andere Lokale dazu gebracht hat, Öffnungszeiten einzuschränken. Dass an Mittwochabenden geschlossen ist, kam erst nach den Lockdowns der Covid-Pandemie – auch für die Mitarbeiter, wie Großmann erklärt: „Die Öffnungszeiten sind jetzt so, dass es auch fürs Personal passt. Ich bin froh über die treuen Mitarbeiter, die zum Teil seit ihrer Lehre hier arbeiten.“

Und sie tragen auch die Philosophie mit: „Es wird nach alten Rezepten gekocht, die seit Jahrzehnten gleich sind. Das größte Lob ist, wenn ich höre, bei uns schmeckt es wie daheim.“ Sie setze bewusst auf Tradition, sagt Gabriele Großmann: „Das Alte ist mittlerweile eine Marktlücke.“

