Gemeinderat: Diskussion um Wirtshaus

Knapp an einer Absage vorbei schrammte die Gemeinderatssitzung in Heidenreichstein: Rund ein Drittel der Mandatare fehlte entschuldigt, es war gerade noch eine beschlussfähige Mehrheit anwesend. Immerhin standen im öffentlichen Teil 33 Tagesordnungspunkte, die bis auf eine Ausnahme jeweils einstimmig abgesegnet wurden.

Für Diskussionen sorgte nämlich der Grundsatzbeschluss über das Kaufangebot von Nina Hlava betreffend Gastrogebäude auf der Margithöhe. ÖVP-Gemeinderat Andreas Granner forderte mehr Informationen ein und wurde dabei von einigen anderen unterstützt. Der Punkt wurde schließlich bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Den „Löwenanteil“ nahm der Rechnungsabschluss 2021 ein: Das Haushaltspotenzial der Stadtgemeinde weist einen Betrag von 780.000 Euro auf. Das Nettoergebnis weist 700.000 Euro auf, der Schuldenstand bewegt sich knapp an der 12 Millionen-Grenze.

Trotzdem muss die Stadt Heidenreichstein wieder in die Tasche greifen, stehen doch dringende Arbeiten und Anschaffungen an: So benötigt der Wirtschaftshof-Fuhrpark ein neues Multifunktionsfahrzeug (108.000 Euro), während dort vor Ort eine neue Dacheindeckung sowie die Renovierung der Lagerhalle und der Sandbox geplant sind (Kostenpunkt: knapp 99.000 Euro).

Auch der Friedhof war Thema bei der Sitzung. In einem Grundsatzbeschluss bekannten sich die Mandatare zur Schaffung eines „Baumfriedhofs“, Details dazu sind noch nicht bekannt. Weiter vorangeschritten ist die Erweiterung des Urnenhains, die notwendigen Arbeiten wurden bereits an die Firmen Talkner, Kollmann und Pfeiffer vergeben.

Ein verdienstvoller Heidenreichsteiner wird indes geehrt: Alfred Albrecht, der viele Jahre als Kommandant die Feuerwehr Heidenreichstein leitete, soll mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Heidenreichstein“ ausgezeichnet werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.