Geschäftsfrau seit 35 Jahren: Jubiläum von Ingrid Säuerl

Seit 35 Jahren zählt Ingrid Säuerl mit ihrem „Kreativ- und Textil-Shop“ zu den Heidenreichsteiner Vorzeigebetrieben. Dabei hatte sie eigentlich einen anderen Berufsweg geplant. Geboren in Schrems und im Kindesalter nach Eisgarn übersiedelt, absolvierte Säuerl nach der Hauptschule eine kaufmännische Schule und arbeitete danach vorübergehend in einer Bäckerei. Schon damals bewies sie allerlei Kenntnisse und Geschick im Umgang mit Handarbeiten und am textilen Sektor.

„Zufällig ergab sich im Jahr 1986 die Gelegenheit, das ehemalige ‚Immervoll-Geschäft‘, das mittlerweile von Herta Kocina betrieben wurde, zu übernehmen und weiterzuführen.“ Ihre zukünftigen Schwiegereltern, die mit ihrer Strickerei textile Fachkompetenz hatten, ermutigten sie zum Schritt in die Selbstständigkeit. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wagte sie den „Sprung ins kalte Wasser“ – und der Erfolg gab ihr recht. Nach dem Erwerb des Geschäfts durch ihre Schwiegereltern baute die damalige Jungunternehmerin ihr Sortiment Zug um Zug aus, vergrößerte die Geschäftsfläche durch den Kauf des Nachbargeschäfts „Schuh-Walther“ und konnte so mit ihrem „Kreativ-Center“ im Laufe der Zeit ein großes Sortiment bei Wolle, Handarbeiten und Basteln inklusive dem nötigen Material auch für Dekorationsartikel und Nähutensilien offerieren.

Durch die Übernahme von „stoffig & bunterkunt“ sowie der Herstellung von Bienenwachstüchern baute sie ihr Angebot laufend aus. Mit einem „Textiloutlet“ für Marken-Unterwäsche, Strumpfwaren, Damenbekleidung und Taschen deckt Ingrid Säuerl zusätzlich einen wichtigen Sektor im Geschäftsleben der Burgstadt ab.

Ideen und Engagement für Heidenreichstein

Aber nicht nur in ihrem Geschäft sprüht die Geschäftsfrau vor Engagement und Unternehmungslust. So ist sie schon viele Jahre bei „Heidenreichstein Creaktiv“ involviert und bei sämtlichen Veranstaltungen federführend präsent. Auch bei etablierten Veranstaltungen wie dem Fischmarkt oder der Organisation des Kunsthandwerkmarkts brachte sie ihre Ideen ein und ist stets an vorderster Front zu finden.

Durch ihren Beruf ist Säuerl ziemlich ausgelastet, findet aber doch Zeit für Hobbys wie Handarbeiten oder kleine Wanderungen. „Rückblickend auf 35 Jahre Selbstständigkeit kann ich mich nicht beklagen, obwohl mich viele Herausforderungen erwarteten. Von der Entstehung übermächtiger Konkurrenz wie Einkaufszentren oder die Grenzöffnung bis hin zur Registrierkassenpflicht, der Währungsumstellung und zuletzt die Hindernisse durch die Corona-Pandemie, mussten wir kleineren Unternehmer uns behaupten und auch oft um das Überleben kämpfen. Trotzdem möchte ich noch mindestens zehn Jahre für meine Kunden, die oft von weit her kommen, da sein, sie mit großer Freude und Engagement weiterhin beraten und betreuen.“

