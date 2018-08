Das Ende kam schneller, als erwartet: Seit 20. August ist die Kaffee-Konditorei Kainz in Heidenreichstein Geschichte – rund einen Monat nach positivem Abschluss des Sanierungsverfahrens ( die NÖN berichtete ).

Schon damals hatte Inhaber Mario Kainz gegenüber den NÖN auf das schwierige Umfeld in Heidenreichstein mit fünf Kaffeehäusern und einer schwach angelaufenen Sommertourismus-Saison hingewiesen. Er wollte den Sommer abwarten um dann zu entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. „Es geht sich hinten und vorne nicht aus. Dazu kommt, dass eine Mitarbeiterin schwanger wurde und wir sie freistellen mussten, und eine weitere Mitarbeiterin zwischenzeitlich eine andere Stelle gefunden hat“, fasst Mario Kainz die Gründe für die Schließung zusammen.

Via Aushang wurde über die Schließung informiert. | Franz Dangl

Er will sich nun mit seiner Gattin Verena auf die „Pirates Bar“ in Gmünd konzentrieren. „Das ist für uns die bessere Lösung. Die Umsätze sind in Gmünd besser als in Heidenreichstein, und der Personalaufwand ist geringer. Wir brauchen dort nur am Wochenende Aushilfen, können den Rest selber abdecken“, erklärt Kainz.

Das Konditorgewerbe in Heidenreichstein will er angemeldet lassen und weiterhin Eis zur Lieferung herstellen. Kaffeehausbetrieb soll es aber keinen mehr geben. Was mit dem Gebäude, das sich im Besitz von Mario Kainz befindet, geschehen soll, ist noch offen.

„Denkbar wäre in Zukunft vielleicht ein Ärztehaus. Mit Busbahnhof, Apotheke und Parkplätzen in der Nähe wäre der Standort dafür meiner Ansicht nach gut geeignet“, meint Kainz. Natürlich müsse man zuerst einen Arzt finden.