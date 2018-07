Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten – über Kunst anscheinend sehr wohl. Das trifft derzeit jedenfalls auf ein Themengebilde zu, das Anfang Mai auf Initiative von Karl Immervoll von einer Künstlergruppe um Paul Seidl im Zuge des Viertelfestivals beim Pavillon des Naturparks in Heidenreichstein aufgestellt wurde.

In „sozialen Medien“ gehen dazu derzeit die Wogen über. „Schandfleck“, „Schermgruam“, „Schaut sch… aus“ oder „Kunst hin oder her - es is einfach schiarch“ hieß es zum Beispiel neben weitaus deftigeren Sagern auf Facebook. „Wollt ihr wirklich auch noch die paar letzten Touristen vergraulen?“, wurde gefragt, oder: „Und dafür werden vielleicht auch noch Fördergelder verwendet?“

Dass die mit Absperrbändern „verzierte“ kleine Schrotthalde konträres Echo auslösen würde, war Impulsgeber Karl Immervoll bewusst. Er verweist auf den Sinn dieser Aktion: „Die Häufung dieses Schrottes soll uns als ‚Mahnmal‘ darauf hinweisen, mit allen vorhandenen Ressourcen sparsam umzugehen und sorgfältig zu sein. Kunst ist nicht immer schön – über Kunst kann man auch stolpern.“

Naturpark-Obmann will Sache „ausdiskutieren“

Seitens der Gemeinde schaltete sich auch VP-Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger in die Diskussion ein. Sie erklärte Hintergründe dazu und versprach, dass das Kunstwerk mit Ende des Festivals wieder wegkomme: „Dann wird die Ortseinfahrt wieder ansehnlich.“

Naturpark-Hausherr Thomas Hetzendorfer sieht die Sache auf NÖN-Nachfrage nicht weiter tragisch, für ihn macht eine Projektverlängerung durchaus Sinn. „Es ist mir klar, dass diese Art von Kunst polarisiert. Trotzdem kann sie auch lehrreich sein, zum Beispiel als Anschauungsmaterial für Schulklassen. Daher sollten wir uns zusammensetzen und das ausdiskutieren.“

Ob sich für diesen Vorschlag viele Befürworter in der Burgstadt finden werden? Ein in Wien arbeitender Wochenend-Heidenreichsteiner schreibt etwa auf Facebook: „Früher nahm ich bei der Wegfahrt immer die Burg Heidenreichstein als letzten Eindruck und damit eine schöne Erinnerung mit, jetzt bleibt in meinem Gedächtnis stets die Müllhalde beim Naturpark hängen.“

In jedem Fall abgetragen werden soll noch heuer der „Palettenpavillon“ hinter dem aktuellen Kunstwerk. Der Pavillon, einst als Unterstellplatz für die Solartaxis errichtet, sieht ebenfalls seinem Ende entgegen. Laut Karl Immervoll soll er im Rahmen eines Festes zur Wintersonnenwende unter Aufsicht der Feuerwehr „warm abgetragen“ werden – sprich als Sonnwendfeuer dienen.