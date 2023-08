Idee zu Besucher-Highlight: Das Moor neu & besonders intensiv erleben

Wer an den Naturpark Heidenreichsteiner Moor denkt, der denkt gewiss auch an den Anblick des „Prügelsteg“, der hinaus auf die offene Moorfläche führt. Von dort aus erlaubt er den Besuchern einen besonderen Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt des Hochmoores. Fast 35 Jahre ist es her, dass Naturpark und Naturparkverein gegründet wurden. Naturschutzgebiet ist die „Gemeindeau“ noch länger, nämlich seit 1981.

Natur- und Klimaschutz rücken heute auch die Moore und ihre Fähigkeit zum Speichern von Kohlenstoff in den Fokus: Ein Hektar Moorfläche speichert laut Angaben des Naturparks die zehnfache Menge an CO2 wie die gleiche Fläche eines Waldgebietes. Im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses gibt es alleine schon deshalb Bestrebungen zur weiteren Attraktivierung des Naturparks, zur Bewusstseinsbildung – und letztlich zur Schaffung eines „Erlebnisraum Moor“.

Thematisch fällt das dem Stadterneuerungsbereich Wirtschaft-Tourismus zu, einer Gruppe rund um Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP). Vorige Woche fand ein Workshop statt, mit dem Ziel zur Erarbeitung einer Konzeptbasis für den Erlebnisraum. Daran beteiligt waren auch Horst Dolak und Angelika Ebhart vom Naturpark, Stadträtin Eveline Eigenschink und Stadtamtsleiter Bernhard Klug. Das Ergebnis waren zufriedene Teilnehmer mit der Aussicht auf ein neues Highlight rund ums Moor. Aber der Reihe nach.

Am Beginn steht der Rohstoff „Torf“

Torf wurde über Jahrtausende aus abgestorbenem Pflanzenmaterial gebildet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde er als Rohstoff erkannt, der Torfabbau war im Aufschwung. Landesweit wurden Moorflächen erhoben, alleine im Bezirk Gmünd gab es Anfang des 20. Jahrhunderts laut dem Heidenreichsteiner Naturpark knapp 170 Beschäftigte in der Torfgewinnung.

Der Rohstoff wurde demnach als Brenntorf verwendet, oder auch als Strohersatz in der Tierhaltung und als Mull für den Einsatz als Pflanzensubstrat. Die große Herausforderung fürs Ökosystem Moor: Damit Torf abgebaut werden konnte, mussten Moore trocken gelegt werden. Es brauchte Entwässerungsgräben. In mehreren Arbeitseinsätzen und Renaturierungsversuchen gilt es noch heute, diese Gräben zu schließen. Auch das Heidenreichsteiner Moor ist nach Angaben des Naturparks stark beeinträchtigt - geht die Nutzung hier doch bis in die 1880er Jahre zurück. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Torf gestochen.

Der „Prügelsteg“ führt hinaus auf eine Moorfläche. Einst wurde im heutigen Naturpark Torf abgebaut, heute steht Klimaschutz im Mittelpunkt. Foto: NaturparkHorst Dolak

Das Umdenken kam erst später. 1979 wurde der Moorlehrpfad eröffnet, 2011 wurde die örtliche Mittelschule zur Naturparkschule und ein Jahr später das Naturparkzentrum eröffnet. 2019 hat sich die Stadtgemeinde zur Naturparkcharta bekannt. Und wie schon 2005 freute sich das Team auch 2021 über die Auszeichnung zum „Naturpark des Jahres“.

Das Moor künftig ohne Museum erleben?

„Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir hier etwas Besonderes haben. Es geht auch darum, das Selbstwertgefühl der Stadt und der Region zu heben“, sagt Margit Weikartschläger, als Vizebürgermeisterin auch fürs Tourismus-Ressort zuständig: „Durch die Erhaltung des Moores können wir viel für den Klimaschutz tun.“ Die in der Stadterneuerung entstandene Vision umfasst die Integration des bestehenden „Haus des Moores“ in Kleinpertholz in den Naturpark. Wobei: Der Begriff Museum passe nicht, sagt Weikartschläger. Angedacht sei ein ganzer „Erlebnisraum“.

Der Fokus sollte dort, wie sie erklärt, am Heidenreichsteiner Moor liegen und unter anderem dessen Verbindung zu Klima, Technik und Forschung thematisieren. Das Inventar des bestehenden Museums ließe sich, so Weikartschläger, in diesen Erlebnisraum integrieren. Von Besuchern und Schulklassen werde das Museum derzeit nur wenig genutzt, die Distanz zum Naturpark sei einfach zu weit. In den Räumlichkeiten in Kleinpertholz sieht die Stadterneuerungsgruppe Potenzial als Heimatmuseum, etwa mit wechselnden Sonderausstellungen. Weikartschläger: „Die Industriegeschichte kommt dort aktuell ohnehin zu kurz.“

Was zwar einen anderen Bereich in der Stadterneuerung betrifft, dennoch aber Auswirkungen auf den Naturpark hätte, ist die derzeit noch vage Idee einer Inhalationsanlage. Fixes Ziel rund um den Erlebnisraum Moor ist jedenfalls ein starkes Einbeziehen von Kindern allgemein und der Naturparkschule Heidenreichstein im Speziellen.

Nachdem sich die Beteiligten vorige Woche im Workshop mit der potenziellen Gestaltung des Erlebnisraums beschäftigt haben: Angedacht wäre ein Neubau hinter dem Naturparkzentrum, sich laut Weikartschläger jedenfalls in die Landschaft einfügend. Gesprochen wurde von einer Fläche von 250 bis 300 Quadratmetern. „Dabei wäre wichtig, nicht unnötig Boden zu versiegeln“, sagt sie. Gebäudebegrünung sei deshalb schon jetzt ein Thema.

Konzept in Erarbeitung, Gemeinderat entscheidet

In der Stadterneuerung wird von einem „Langzeitprojekt“ gesprochen. Weikartschläger geht von einem Horizont bis 2025 aus. Wesentliche Voraussetzung ist jedoch die Zustimmung des Gemeinderates. Jetzt wird ein Konzept erarbeitet, das unterschiedlichen Stellen vorgelegt werden kann. An sich ist Weikartschläger zuversichtlich, was die Umsetzung betrifft. Wohl auch weil bestenfalls eine Gesamtförderung von rund 650.000 Euro erreicht werden könnte - erste Kostenschätzungen gingen in genau diese Richtung. Planungsleistungen über 10.000 Euro wurde vom Gemeinderat wie berichtet zugestimmt, davon laut Weikartschläger die Hälfte gefördert.

Kommt es zur Umsetzung des Erlebnisraumes, könnten Tiere wie Moorfrosch, nordische Moosjungfer und Knoblauchkröte, aber auch Pflanzen wie rundblättriger Sonnentau und Sumpfporst künftig sicher noch besser kennengelernt werden als vom Prügelsteg aus.