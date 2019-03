Die schlechteste Note, die Anja Handl in ihrem Studium bisher bekam, war ein Zweier. Die 20-jährige Heidenreichsteinerin studiert im 4. Semester an der Fachhochschule Technikum in Wien Informatik. Mit einem Notendurchschnitt von 1,08 (!) ist sie eine von fünf Studentinnen, die jetzt im Rahmen des Stipendiums mit „1000 Euro statt Blumen“ für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet wurde.

„Ich habe mich mega gefreut. Wir haben im Dezember davon erfahren, das war fast eine Art Weihnachtsgeschenk“, sagt die 20-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Auf sie wartet der Erlass der Studiengebühren für zwei Semester, 1.000 Euro in bar sowie die Teilnahme an einem Mentorinnen-Programm.

Ihren ersten Kontakt mit Informatik hatte Anja Handl im Gymnasium Waidhofen/Thaya. „Das machte mir am meisten Spaß. Für mich war schnell klar, was ich studieren möchte“, sagt Handl.

Sie ist auf dem besten Weg, das Bachelorstudium der Informatik in Mindeststudienzeit abzuschließen. Dann möchte sie ein Masterstudium in Softwareengineering oder Game engineering beginnen. Als Mentorin steht ihr mit dem Stipendium Alexandra Eckel, Head of Project Management bei Gebauer und Griller zur Seite. „Sie gibt mir Tipps und Einblicke in die Branche“, freut sich Handl.

Frauenanteil an FH liegt bei 20 Prozent

Das Stipendium „1000 Euro statt Blumen“ wurde vom Fachverband der Elektro- und Elektroindustrie (FEEI) und des FH Technikums Wien vergeben. Fritz Schmöllebeck, Direktor der FH Technikum, erklärt: „Der Frauenanteil an der FH Technikum wächst stetig, was uns sehr freut. Dennoch ist es uns weiterhin ein großes Anliegen, noch mehr Frauen für technische Ausbildungen zu begeistern.“

Aktuell liegt der Frauenanteil an der FH Technikum bei etwa 20 Prozent. Was sagt Handl zum Thema „Frauen in der Technik“? „Über die Jahre sind Studentinnen an der FH deutlich mehr geworden, allerdings studieren technische Fächer noch immer deutlich mehr Männer. Frauen, lasst euch nicht abschrecken!“