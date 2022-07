Janetschek feiert Jubiläum: Nachhaltig im Druck bestehen

Werbung

Die alte Buchdruckmaschine sollte doch ein idealer Hintergrund für ein Foto sein, meint der Geschäftsführer. Etwas versteckt steht sie da. „Aber das Highlight bei jeder Führung“, versichert er. Verständlich. Erich Steindl – also der Geschäftsführer – und Christian Janetschek stellen sich fürs Foto auf, in der Hand einen Bleisatz.

Das bisschen Vintage muss sein: Die Heidenreichsteiner Druckerei Janetschek feiert heuer ihr 110-Jahr-Jubiläum. Ein Rückblick aufs Bestehen in einer besonderen Branche, was Drucken mit Humus zu tun hat und die Faszination fürs Angreifbare.

Die über 60 Jahre alte Druckmaschine ist noch zum Stanzen in Verwendung, den Bleisatz haben Erich Steindl und Christian Janetschek schon fürs Gautschfest vorbereitet. Foto: A. Hohenbichler

Wandeln zwischen Tradition und Moderne. Das ist es, was in der Druckerei verbunden wird. Neben der alten Druckmaschine stehen moderne neue Geräte, nur wenige Meter neben dem Bleisatz zeigen Computer an, was gerade produziert wird. Begonnen hat all das 1912, als Christian Janetscheks Großeltern Franz und Julianne den Betrieb gegründet haben. Vom ersten Standort am Stadtplatz ging es 1914 in die heutige Schulgasse, 1961 übergab das Ehepaar das Unternehmen an Sohn Franz. Der wiederum legte es 1982 in die Hände seines Sohnes Christian, unter dem die Druckerei in den 1990er Jahren durch Neubau und Zubauten in der Brunfeldstraße weiter gewachsen ist. 2018 folgte ihm Erich Steindl als Geschäftsführer nach.

Seit 2013 ziert eine Photovoltaikanlage das Dach der Druckerei Janetschek am Firmensitz in der Brunfeldstraße. Der Betrieb wurde schon 2005 auf Ökostrom umgestellt. Foto: Druckerei Janetschek

In all den Jahrzehnten änderte sich das Leistungsspektrum, heute wird die Produktion von etlichen Dienstleistungen ergänzt, reicht von der Beratung über Druckvorstufe und Druck bis zur Logistik. „Die Produkte werden von uns zur Post gebracht, der Kunde bekommt nur mehr die Rechnung“, sagt Erich Steindl, als er vor einem fertigen Stapel an Flugblättern steht. Der Name Janetschek war lange auch mit dem Buch- und Papierhandel verbunden, 2016 zog man sich aus dem Geschäft zurück und übergab die Filialen in Heidenreichstein, Weitra und Zwettl an andere Inhaber.

Alle drei Standorte sind inzwischen geschlossen.

Nische gefunden: Wie Drucken Humusaufbau fördert. Es ist ein kleiner Vermerk auf Janetscheks Produkten, der doch viel bedeutet. „Klimaneutral gedruckt“ ist ein Hinweis auf die Herstellungsweise – und darauf, wie sich die Heidenreich steiner in einer turbulenten Branche behaupten konnten. Anfang der 2000er Jahre hat das Team um den damaligen Geschäftsführer Christian Janetschek eines erkannt: Eine ökologische Ausrichtung des Betriebes hat positive Auswirkungen auf Umwelt und Geschäftserfolg. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen und der Produktion nach PEFC- und FSC-Standard ging man erste Schritte. Mit Angelika Moser gibt es eine eigene Umwelt- und Qualitätsmanagerin.

Vor zehn Jahren düste Christian Janetschek beim Fest zu „100 Jahre Janetschek“ mit Gautschfeier mit dem mittlerweile verstorbenen Altabt Joachim Angerer und Ingeborg Dockner am Motorrad durch die Burgstadt. Foto: Druckerei Janetschek

Unter der Leitung von Manfred Ergott wurde ein Öko-Kompetenz-Team gegründet: „Wir sind stolz auf unsere Vorreiterrolle im Öko-Druck und werden diese auch künftig konsequent ausüben“, sagt er. Seit 2013 ziert eine Photovoltaikanlage das Dach der Druckerei, der Betrieb läuft in Kooperation mit der WEB Windenergie AG. Einst sei sein persönliches Interesse Impuls für den Wandel gewesen, sagt Janetschek: „Wir haben viele Kunden bekommen, die darauf großen Wert legen. Wir können bei jedem Druckprodukt berechnen, wie viele CO 2 -Emissionen entstehen und wissen genau, woher unser Papier kommt.“

Pandemie und allgemeine Debatten um Klimaschutz seien ein Treiber fürs Interesse der Kunden an nachhaltigem Druck gewesen. „Wir haben unsere Produktion so aufgezogen, dass möglichst wenig CO 2 entsteht. Alles kann nicht vermieden werden, dafür haben wir den Ausgleich“, sagt er. Die Druckerei beteiligt sich an einem Projekt, das Landwirte beim Humusaufbau unterstützt (Info: humusbewegung.at ). Weil: „Humus bindet CO 2 .“

Etwas zum Angreifen. Auch dass viel recyceltes Papier verwendet wird, ist Teil von Janetscheks Nachhaltigkeitsgedanken. Beim Angreifen fühlt es sich sehr hochwertig an. Ihnen gefalle das Angreifbare ihrer Produkte, sind sich Christian Janetschek und Erich Steindl – gefragt nach der Faszination fürs Drucken – einig. Das sei etwas, woran digitale Produkte bei all ihren Vorteilen nie herankommen könnten: „Es wird nie ohne gedruckte Medien gehen“, sagt Steindl.

Zuletzt haben die hohen Energie- und Materialkosten auch die Druckereien getroffen. „Als heuer Papierfabriken in Skandinavien im Streik waren, hat es ganz Europa betroffen“, schüttelt Janetschek den Kopf. Man könne in so einer Situation nur auf kurze Wege und mehr Material im Lager setzen: „Und hoffen, dass sich die Lage bald entspannt.“ Wo die Lage auch noch angespannt ist, das ist die Personalsuche. Auch die Druckerei spürt den Fachkräftemangel, will deshalb wieder verstärkt auf die Ausbildung von Lehrlingen setzen. Für den Sommer hat sich ein neuer angekündigt. Derzeit steht das Unternehmen bei über 50 Mitarbeitern an den vier Standorten in Heidenreichstein, Waidhofen, Wien und Zwettl.

Meilenstein in der Firmengeschichte: 2003 nahm Christian Janetschek (Mitte) das Österreichische Umweltzeichen für „Schadstoffarme Druckprodukte“ vom damaligen Landesrat Wolfgang Sobotka (links) entgegen. Foto: Druckerei Janetschek

Auf der anderen Seite der Fensterscheibe. Einer von Janetscheks ehemaligen Lehrlingen sitzt jetzt als Geschäftsführer im Büro. Erich Steindl kam vor über 30 Jahren als Typografiker-Lehrling in den Betrieb, stieg dann von der Produktion über den Verkauf ins Management auf und absolvierte nebenbei eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Vom Geschäftsführer-Büro hat er die Produktion durch ein Fenster im Auge. Dass er auch gern den anderen Blickwinkel einnimmt, merkt man – die alte Buchdruckmaschine und der Bleisatz gefallen auch ihm.

Für die Zukunft sieht er Potenzial in der Werbetechnik, möchte den Offset- und Digitaldruck weiter forcieren und freilich am neuesten Stand der Technik bleiben. Demnächst steht eine Investition an: Durch das steigende Druckvolumen soll die Digitaldruckmaschine zum Jahresende gegen eine neue und schnellere Maschine getauscht werden, die auch Sonderfarben wie Gold und Silber im Digitaldruck ermöglicht.

Julianne und Franz Janetschek gründeten das Unternehmen. Schon damals musste man auf Nachhaltigkeit schauen, sagt ihr Enkel Christian. Foto: Druckerei Janetschek

„Gautschen“ zum Heidenreichsteiner Stadtfest. Tradition und Moderne werden auch am 8. Juli aufeinandertreffen. Da lädt die Druckerei Janetschek anlässlich des Jubiläums zum Tag der offenen Tür und anschließendem Gautschfest. Ab 13 Uhr öffnet die Druckerei ihre Türen für Führungen, um 15 Uhr findet das Gautschfest im Rahmen des Stadtfestes „90 Jahre Stadt Heidenreichstein“ am Stadtplatz statt. Bei dem Brauch des Gautschens werden Mitarbeiter, die die Lehrzeit beendet haben, durch ein unfreiwilliges Bad von den Sünden der Lehrzeit reingewaschen. Dieser Buchdruckerbrauch geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Christian Janetschek lädt auch seine ehemaligen Schulkollegen von der „Graphischen“ ein, um gemeinsam das 50. Maturajubiläum zu feiern.

Die über 60 Jahre alte Buchdruckmaschine ist nach wie vor in Verwendung. Und mit dem Bleisatz gibt es beim Gautschfest ein Wiedersehen – wenn der bereits gesetzte Text endlich angedruckt wird.

