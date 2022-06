Erfreuliche Bilanz für„Bambakids“: Saat ging auf

Werbung

Als der Heidenreichsteiner Altbürgermeister Hans Pichler nach dem Crash der „Anderswelt“, dem Rücktritt als Stadtchef nach 40 Jahren in der Politik und einem privaten Absturz die schlimmste Phase seines Lebens durchmachte, da ging ihm bei einem in der Not geborenen Club-Urlaub in Kenia ein Licht auf. Er fand in kurzer Zeit Anschluss, gewann tiefe Einblicke in Land und Leute, lernte seine heutige Gattin kennen und fand eine Aufgabe, die er nicht mehr losgelassen hat: Er initiierte angesichts der auch kennengelernten Armut und Bildungsprobleme im Land ein Hilfsprojekt zur Schul- bzw. Berufsausbildung für Waisenkinder in Kilifi, das heuer zehn Jahre alt wird.

Klein und überschaubar bleiben: Paten für 30 Kids

Heute nennt Pichler seinen Sozialverein „Wir für Kinder“ bzw. das Projekt „Bambakids“ eine „Erfolgsgeschichte“. 2014 gab es dafür den NÖ-Sozialpreis „Löwenherz“. Ziel des Projektes war es von Haus aus, 30 Kindern aus einer der ärmsten Regionen Kenias (Vitengeni) den Schulbesuch zu ermöglichen, um ihre Berufschancen zu erhöhen. Die Kosten für Schulumlage und Internat werden seither großteils durch Pateneltern, Sponsoren und Gelder aus Benefizveranstaltungen getragen, wobei die Patenschaft für die Ermöglichung des Grundschulbesuchs (Primary School) bloß 200 Euro ausmacht.

Zwei Mädchen haben laut Pichler Ausbildungen zur Schneiderin abgeschlossen, ein Bursch jene zum Koch. Drei Jugendliche besuchen heute eine Uni. „David – das ‚Aushängeschild des Projektes‘, studiert Medizin an der Universität in Nairobi und wurde vor Kurzem zum Studentensprecher der Uni gewählt!“, ist Hans Pichler stolz. Die anderen Kinder und Jugendlichen sind in Einrichtungen zwischen Grund- und Hochschule untergebracht.

Bereits zum Zeitpunkt der Vereinsgründung hatte der Vorsitzende Pichler im NÖN-Interview hervorgestrichen, wie wichtig es sein werde, das Projekt klein und übersichtlich zu halten – und handelnde Personen zu kennen, um tatsächlich den zielgerichteten Spendeneinsatz garantieren zu können. Die Dimension hat sich nicht wesentlich geändert, dennoch hat Pichler auch abseits des „Bambakids“-Projektes im Projektgebiet Spuren hinterlassen.

Das Dorfzentrum Dzikunze wurde mit Sponsorenhilfe auf etwa 350 m² Fläche errichtet, mit einer eineinhalb Kilometer langen Wasserleitung ans öffentliche Netz angebunden und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, die die „Bambahall“ mit Ökostrom versorgt. Sie wird für Zusammenkünfte verschiedener Art, Nachhilfe oder christliche Gottesdienste verwendet, freut sich Pichler.

„Menschlichkeit wieder in den Vordergrund stellen!“

Vor dem Hintergrund einer massiven Hungersnot wurde 2017 zudem die „Bambahilfe“ ins Leben gerufen, Kontaktpersonen vor Ort kümmern sich seither im Projektgebiet um die Versorgung alter, teilweise behinderter Menschen oder Straßenkinder mit Lebensmitteln.

„Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, in einer Zeit der Pandemie, eines Krieges mitten in Europa, die Menschlichkeit, das Miteinander, die gegenseitige Hilfe wieder in den Vordergrund gestellt werden müssen!“, appelliert Pichler zum Jubiläum, und dankt allen, die den Verein in den zehn Jahren als Pateneltern, Unterstützer, Sponsoren und ehrenamtliche Funktionäre begleiteten.

Anders und gut

