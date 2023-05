Kenia-Waisenprojekt: Erstes „Bambakid“ wird zum Doktor

Markus LohningerHeidenreichstein Der Heidenreichsteiner Altbürgermeister Hans Pichler war im Jahr 2012 – als die „Anderswelt“ die Burgstadt zum Sanierungsfall gemacht hatte, sein Vater ein Pflegefall wurde und ihn nach einem Burnout die Tristesse daheim wieder ereilte – zum Cluburlaub in Kenia aufgebrochen. Dort lernte er als einer der zu diesem Zeitpunkt wenigen Touristen rasch Land und Leute kennen, war überwältigt von der Herzlichkeit der Menschen und gerührt von der Not der Kinder in einem Waisenhaus in Kilifi. Zurück in Österreich, hob er noch im August 2012 den Sozialverein „Wir für Kinder – Unterstützungsverein für soziale Einrichtungen“ aus der Taufe.

Im Lauf der Jahre entstanden beim „Löwenherz“-Sozialpreisträger (2014) drei Kernprojekte, deren jährliche Gesamtkosten Hans Pichler mit etwa 25.000 Euro beziffert. Das Geld kommt durch etwa 40 Pateneltern in Österreich, Spenden und Benefiz-Veranstaltungen zusammen: „Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler haben sich bereits in den ‚Dienst der guten Sache‘ gestellt.“

Hans Pichler im Jahr 2012 im Waisenhaus. Foto: privat

Erste drei „Bambakids“ konnten Projekt verlassen

Pateneltern finanzieren Waisen oder Kids, deren Eltern sich die für einen Schulbesuch erforderliche Schulumlage nicht leisten können, die Ausbildung. Von anfangs 32 als „Bambakids“ unterstützten Kindern haben laut Pichler bereits drei das Projekt verlassen: „Zwei haben den Beruf der Schneiderin erlernt, auch ein Koch wurde ausgebildet. Alle drei haben mittlerweile eine Beschäftigung gefunden.“

Projektkind David wird im Juli zum Doktor der Medizin. Foto: privat

Drei „Bambakids“ studieren demnach an Universitäten. David steht nach Abschluss an der medizinischen Uni in Nairobi, wo er zum Studentensprecher gewählt wurde, im Juli die Graduation zum Doktor bevor, zwei Mädchen studieren Informatik. Eines lasse sich zur Stewardess ausbilden, drei Burschen erlernen den Beruf des Matrosen, einer wird Elektriker, sagt Hans Pichler. Der Rest sei noch in Hauptschule bzw. Gymnasium, lebe zum Großteil in Internaten.

Die „Bambahall“, ein 2016 gebautes und etwa 300 m² großes Dorfzentrum, wird als zweites Projekt des Vereins laut Pichler heute „als Stätte der Begegnung und Kommunikation sowie für Bildungsmaßnahmen und christliche Gottesdienste“ genützt. Etwa 18.000 Euro seien für die Errichtung inklusive Trinkwasserzuleitung und Photovoltaik-Anlage geflossen.

Im Jahr 2017 angesichts einer Dürre und Hungersnot gestartet, läuft auch die „Bambahilfe“ noch. Straßenkinder und ältere Behinderte werden dabei im Projektgebiet dank Spenden mit Nahrung versorgt.

Aktuelles Bild aus dem Projekt „Bambahilfe“ gegen Hunger. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.