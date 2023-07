Kindergarten, Schulhof, Moor: Heftige Debatten im Gemeinderat

Zunächst waren in der Sitzung wie in der NÖN angekündigt die Nachfolgen des aus Stadt- und Gemeinderat ausgetretenen ÖVP-Mandatars Christian Nöbauer zu klären. Die Thaureserin Susanne Arnhof, die am BG & BRG Gmünd Werken unterrichtet, wurde als Gemeinderätin von ihrer Fraktionskollegin Margit Weikartschläger – die ÖVP-Vizebürgermeisterin vertrat den abwesenden Bürgermeister Gerhard Kirchmaier in der Sitzung – angelobt. Andreas Granner aus Eberweis, zuletzt als Gemeinderat auch Prüfungsausschuss-Obmann, wurde als neuer Finanz-Stadtrat statt Nöbauer gewählt, Gemeinderat Michael Buxbaum zum Nachfolger Granners als Prüfungsausschuss-Obmann bestimmt.

Schon der erste Punkt der nachfolgenden Tagesordnung brachte größere Meinungsunterschiede zutage: Ein Grundsatzbeschluss für die Erweiterung des Kindergartens wurde heftig diskutiert, zumal dabei auch mit Kosten im sechsstelligen Bereich gerechnet wird. Vorgesehen sind die Schaffung einer siebenten Kindergartengruppe sowie eine eingruppige Tagesbetreuungs-Einrichtung. Letztlich einigten sich doch alle Mandatare darauf, das Thema weiter zu verfolgen.

Schulhof-Sanierung: neue Angebotseinholung

Auch der nächste Grundsatzbeschluss bezüglich der Sanierung des Schulhofes in der Volksschule sorgte für Aufregung. Eigentlich sind dafür die Arbeiten schon vergeben, doch Schulstadtrat Michael Christoph (SPÖ) stellte den Antrag, nochmals Offerte einzuholen.

Christoph argumentierte damit, dass vorerst die Kostenschätzung des Büros Grossauer bei etwa 20.000 Euro gelegen sei. Die Baufirma Talkner legte schließlich ein Anbot von 80.000 Euro vor, das bei Nachverhandlungen und dem Wegfall einiger Arbeiten auf 43.000 Euro reduziert wurde. Daher sei es ihm ein Anliegen, die dafür notwendigen Kosten nochmals zu überdenken, betonte der Schulstadtrat.

Leopold Diesner von der ÖVP sah dazu keinen Anlass und bemerkte, dass dieses Thema seitens des Stadtrates schon abgehakt sei. Eine neuerliche Diskussion halte er für nicht erforderlich. Diese Meinung teilte er allerdings nur mit vier anderen Mandataren bei 14 Gegenstimmen und drei Enthaltungen, die Mehrheit folgte dem Vorschlag von Christoph. – Es werden also nochmals Angebote eingeholt.

Neue Vision „Erlebnisraum Moor“

Ein weiterer Grundsatzbeschluss blieb im Gemeinderat nicht undiskutiert, vorgebracht diesmal von Vizebürgermeisterin Weikartschläger. Sie schlug vor, für die Planung eines „Erlebnisraumes Moor“ am Naturparkgelände 10.000 Euro auszugeben, das Unterfangen stieß vorerst auf heftigen Widerstand. Die Idee ist, dafür das Moormuseum in der Katastralgemeinde Kleinpertholz aufzulassen. Für den Neubau wird von Kosten im Bereich von 700.000 Euro ausgegangen – eine beträchtliche Summe angesichts dessen, dass die Grüne Liste die Frage aufwarf, was denn dann mit dem aktuellen Museum geschehen soll.

Fast Einigkeit – bei einer Gegenstimme von ÖVP-Mandatar Leopold Diesner – konnte letztlich insofern erzielt werden, als die weitere Vorgangsweise festgelegt wurde: Das mögliche Projekt soll zunächst einmal konkret durchleuchtet werden.

Auch einstimmige Lösungen wurden gefunden

So steht wieder die Installation eines Kindergartenbusses an, der die kleinen Schützlinge sicher befördert und die Eltern preismäßig nicht zu sehr belasten soll. Ebenso kam es einstimmig zum Beschluss, die Aufträge für PV-Anlagen im Bauhof und im Altstoffsammelzentrum an die Heidenreichsteiner Firma „Elektro-Hörb“ als Bestbieterin zu vergeben.

Festgelegt wurden indes die Preise für den erweiterten Urnenhain: Der Kauf eines Urnenplatzes schlägt sich künftig mit 5.100 Euro zu Buche, zudem fällt eine Pauschale von 400 Euro für zehn Jahre an. Dazu soll nun auch eine Naturbestattungsanlage samt Verabschiedungsplatz im hinteren Friedhofsteil kommen, den die Firma Talkner errichtet (Kostenpunkt: 12.000 Euro).

Der Heidenreichsteiner Bauunternehmer wurde dann auch noch mit einer Straßensanierung betraut: Ein Stück Fahrbahn am Eisertweg wird für 68.000 Euro netto saniert.