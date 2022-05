Knapp 2,7 Millionen Euro für Straßenbau, trotzdem weiter auf Sparkurs

Werbung

Die jüngste Gemeinderatssitzung stand im Zeichen der Zahlen und Tätigkeiten der Stadtgemeinde in den vergangenen fünf Jahren. „Schuld“ daran war der Bericht über die Gebarungseinschau durch das Land, über dessen Ergebnis Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) eine Stunde lang referierte.

Vorweg - die Gemeindevertreter haben in den Jahren gute Leistungen erbracht und die „Sanierungsgemeinde“ ad acta gelegt. Trotzdem müssen weiterhin der Sparstift angesetzt und laut Empfehlung des Landes alle Möglichkeiten genutzt werden, damit mittelfristig ein stabiler Finanzierungsplan erfüllt werden kann. Allein, dass die Einwohnerzahl von weit über 4.000 Hauptwohnsitzern auf rund 3.860 sank und der Schuldenstand auf 11,8 Millionen Euro stieg, wird – gepaart mit der laufenden Inflation und Teuerungsrate – einige Erhöhungen bei den Gemeindeabgaben nach sich ziehen. Trotzdem wurden einige Punkte, die ins Geld gehen, aber notwendig sind, einstimmig abgesegnet.

So braucht die Feuerwehr Seyfrieds ein neues Einsatzfahrzeug, das 498.000 Euro kosten wird. Hier beteiligt sich die Stadt mit der Hälfte, der Rest soll durch Förderungen und Eigenleistungen abgedeckt werden. Ebenfalls ins Geld geht die Auftragsvergabe für Arbeiten an Kanal und Wasserversorgung in den nächsten zwei Jahren. Betroffen sind unter anderem Theodor Körner-Straße, Volksbankstraße, Flurgasse, Hobbigergasse, Friedhofsgasse und Kindergartenweg. Die Arbeiten um 2,67 Millionen Euro netto gingen an Talkner.

Lokal auf Margithöhe: Verkauf neuerlich gestrichen

Nachdem bei der vorigen Sitzung der Grundsatzbeschluss über das Kaufangebot einer Interessentin für das Gastrogebäude auf der Margithöhe vertagt wurde und daher diesmal auf dem Programm stand, wurde er kommentarlos neuerlich gestrichen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Dass die Sitzung gemütlich endete, war Gemeinderat Erich Müllner zu verdanken: Anlässlich seines 70. Geburtstages lud er im Naturparkzentrum zu einem Imbiss samt Umtrunk.

