Kult-Disco verkauft: Neue Betreiber für das „Ypsilon“

Als der Heidenreichsteiner Strickwarenerzeuger Heinz Nöbauer vor 30 Jahren daran ging, in ein neues Metier zu wechseln, war der Erfolg seines Engagements noch nicht voraussehbar. In Zeiten der niedergehenden Textilindustrie ging er daran, außerhalb des Stadtgebietes eine Discothek zu errichten. Nach kurzer Bauzeit sorgte diese ab dem Jahr 1994 als „Ypsilon“ für Furore, ist bis heute ein Inbegriff und Treff für junge und junggebliebene Menschen. Umso überraschender kommt daher nun die Nachricht, dass die Familie Nöbauer die erfolgreiche Disco verkaufte. Die Schirmbar in Heidenreichstein will sie weiterhin betreiben.

„Nachtgeschäft hinterlässt Spuren.“ Jochim Nöbauer, Geschäftsführer und seit der ersten Stunde des Ypsilons an vorderster Front tätig, meint zum Verkauf dieses Heidenreichsteiner Vorzeigebetriebes, dass „das Nachtgeschäft doch gewisse Spuren hinterlässt und man selbst auch nicht jünger wird. Zudem schwindet mit steigendem Alter die Beziehung zum jugendlichen Publikum, daher muss man auch ab und zu etwas Neues probieren."

Dritte Disco neben „Schanz“ und „Level“. Die positive Meldung lautet aber, dass das „Yps“ den Waldviertlern erhalten bleibt: Mit Marketingmanager Rainer Zeilinger, Technikchef Matthias Knapp, Personalchef Stefan Granner und Patrick Knapp, der für Finanzen und Einkauf zuständig sein wird, übernimmt ein im Waldviertler Eventbereich bereits sehr erfolgreiches Team den Discotempel in der Burgstadt. Das junge Quartett hatte schon im Jahr 2020 die „Schanz“ im Langschlägerwald und zwei Jahre später die „Eve-Bar“ in Vitis übernommen, letztere erfreut sich heute unter dem neuen Namen „Level“ großer Beliebtheit.

Nur positive Worte über den Vorbesitzer. „Auch wir wurden von der Pandemie nicht verschont und hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen“, sagt Rainer Zeilinger, der trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt. „Der Name Ypsilon wird auf jeden Fall erhalten bleiben“, versprechen die neuen Besitzer jedenfalls einstimmig. Auch beim Personal soll es keine allzu großen Änderungen geben. Stefan Graner: „Schließlich kommen wir selbst alle aus der Branche und haben unter anderem auch im Ypsilon gearbeitet. Natürlich sind wir offen für neue Mitarbeiter im Service bzw. als DJs.“ In dieselbe Kerbe schlägt Techniker Matthias Knapp, der auch festhält, dass „die Familie Nöbauer den Betrieb mustergültig geführt hat und obendrein ein fairer Verhandlungspartner war“. Sein Cousin Patrick Knapp dankt ebenfalls für die Unterstützung und will als Einkaufsleiter „die lokalen Betriebe beim Einkauf bevorzugen“.

Modernisierungs-Schub - und ein Angebot an frühere Discogäste. Die neuen Besitzer legen jetzt schon kräftig Hand an und investieren zusätzlich einen hohen Euro-Betrag, um die Disco bis zur Neueröffnung nach der Sommerpause Anfang September auf den modernsten Stand zu bringen. Etliche Renovierungsarbeiten stehen an, außerdem Neuinstallationen diverser Ton- und Beleuchtungstechniken.

Auch inhaltlich plant das Quartett einige Veränderungen. So sollen zum Neustart einige Neuerungen im Veranstaltungsprogramm zu finden sein – inklusive dem einen oder anderen Nostalgie-Abend, der auch ein Angebot an frühere Discogäste im Ypsilon mit der Musik aus ihrer Jugendzeit sein soll.