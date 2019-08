Auf einer eigens angelegten Rennstrecke bei der Mittelschule veranstaltet „Heidenreichstein Creaktiv“ am 31. August ein Seifenkistenrennen für Groß und Klein, Alt und Jung.

Gestartet wird in drei Klassen mit Teilnehmern beider Geschlechter im Alter von 8 bis 88 Jahren.

20.07.2019 – Plus Gewinnspiel Speed & Fun in Burgstadt Heidenreichstein

Die Gmünder NÖN verloste in Zusammenarbeit mit dem Organisator vier Tickets für die kostenlose Teilnahme inklusive Mietgebühr für ein Leihfahrzeug sowie ein Gratisgetränk pro Gewinner.

Die Gewinner sind inzwischen gefunden, einer davon kann seinen Start aber nun doch nicht wahrnehmen. Die NÖN verlängert daher das Gewinnspiel in eine zweite Runde, und so bist du dabei: Schicke bis 4. August eine Mail an redaktion.gmuend@noen .at mit dem Kennwort „Seifenkiste“ unter Bekanntgabe von Alter, Wohnort und Telefonnummer, der Ersatzgewinner wird am 5. August gezogen und verständigt (Ausschluss des Rechtsweges)!