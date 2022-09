Leitbetrieb aufgebaut: „140 Jahre“ Talkner gefeiert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Grund zum Feiern gab es im Hause Talkner in Heidenreichstein: Während Andreas Talkner heuer seinen 80. Geburtstag begeht, feierte seine Gattin Anita mit dem „Sechziger“ ebenfalls einen runden Lebensabschnitt. Obwohl viele Erfolgserlebnisse, aber auch einige Schicksalsschläge, das Leben der Jubilare prägten, kann die Familie Talkner zufrieden Bilanz ziehen.

Andreas Talkner kam schon im Kindesalter als Heimatvertriebener ins Waldviertel, wo sich seine Eltern eine neue Existenz schufen. Nach der Schule erlernte er bei der Firma Schneider in Heidenreichstein das Maurerhandwerk und schaffte auf dem zweiten Bildungsweg die Ausbildung zum Baumeister und Bausachverständigen. In der Folge war er als solcher für viele Gemeinden des Waldviertels zuständig. Gleichzeitig war Talkner zehn Jahre als Bauamtsleiter in Waidhofen im Amt.

Vom Weg in die Selbstständigkeit zum Chef eines Betriebes mit 220 Mitarbeitenden

Ende 1978 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit, übernahm die Baufirma Loidolt in Heidenreichstein. Ein Jahr später erfolgte der Neubau samt integriertem Baumarkt in der neugeschaffenen Industriezone, allmählich entwickelte sich die Firma Talkner zum Vorzeigebetrieb in der Burgstadt. Weitere Expansionen wie die Übernahmen der Baufirmen Schneider und Vogler aus Raabs folgten, bald zählte das Unternehmen zu den führenden Baubranche-Betrieben im Waldviertel.

„Der größte Teil unseres Erfolges ist den guten und fleißigen Mitarbeitern zu verdanken, die stets mit vollstem Einsatz die Firma unterstützen“, so Andreas Talkner.

Mittlerweile zählt das Unternehmen 220 Beschäftigte, ist auch in schweren Zeiten noch „am Wachsen.“ So kam mit der Abteilung Holzbau und der Errichtung eines eigenen Betriebsgebäudes in der Nachbarschaft ein weiterer innovativer Betrieb dazu, auch im Bereich Abfallverwertung und Recycling zeigt Talkner auf. „Wir sind stolz darauf, diesen zukunftsweisenden Weg bestreiten zu dürfen“, so der Jubilar, der mittlerweile schon einige Agenden an seine „Mitstreiter“ abgegeben hat, aber noch immer seinen Beitrag für ein erfolgreiches Schaffen leistet und sich als ehemaliger Gemeindepolitiker und Förderer von Vereinen und Institutionen auch seit 2012 über den Titel eines Ehrenbürgers der Stadtgemeinde Heidenreichstein freuen darf.

Anita Talkner: Als „Magic Jet“-Betreiberin Spuren hinterlassen

Einige „Jährchen“ jünger feiert auch Gattin Anita Talkner einen runden Geburtstag. Obwohl durch eine Krankheit körperlich beeinträchtigt, zeigt sie großen Lebensmut und beherztes Engagement. Vielen Menschen im Bezirk durch ihre Tätigkeit im BFI Gmünd bekannt, kam die gebürtige Hoheneicherin schließlich als Betreiberin des „Magic Jet“ nach Heidenreichstein. Mit dem von ihr organisierten „Oldtimer- und Sportwagentreffen“ anlässlich der Minimesse schuf sie einen wahren Publikums-Renner bei dieser erfolgreichen und gut besuchten Veranstaltung.

In der Käsemacherwelt kam eine große Gratulanten-Schar aus Familie und Freunden zusammen, um das Paar für 140 Jahre hochleben zu lassen. Bürgermeister Gerhard Kirchmaier: „Die Talkners sind nicht nur als freundliche und zugängliche Menschen bekannt, sondern haben sich durch ihr Wirken viele Verdienste in unserer Gemeinde erworben. Dafür sind wir ihnen aufrichtig dankbar.“

