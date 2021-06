Philipp Petermichl (Grüne), Antragssteller:

Der Antrag der GLH „Resolution gegen den zunehmenden Schwerverkehr (vor allem Holztransporte) auf Waldviertler Straßen“ sorgte in der Gemeinderatssitzung vom 26. Mai für einige Emotionen und konfrontative Wortmeldungen. Ziel dieser Resolution ist es, das Problem zu analysieren, ein Konzept zu erstellen und die Bevölkerung transparent und umfassend zu informieren. Durch eine Reihe von kurz- und langfristigen Maßnahmen muss die Belastung der Waldviertler Bevölkerung durch den überregionalen Holztransport möglichst reduziert und langfristig auf die Schiene verlagert werden. Vor der Sitzung habe ich beide Heidenreichsteiner Regierungsparteien sowie die FPÖ zur gemeinsamen Antragseinbringung eingeladen. Dies wurde abgelehnt, der Dringlichkeit dann aber einstimmig stattgegeben. In der darauffolgenden hitzigen Diskussion habe ich mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass mit einer Zustimmung ein Zeichen der Einigkeit für die Heidenreichsteiner*innen gesetzt werden kann. Der Resolutionsantrag wurde dann bei 11 Enthaltungen, 1 Gegenstimme und nur 7 Pro-Stimmen (4 SPÖ, 1 FPÖ, 2 GLH) abgelehnt. Heidenreichsteins ÖVP-Mandatare traten also geschlossen als "Bremser" und "Verhinderer" auf, wo doch sogar LR Schleritzko diese Themen aufgrund von Initiativen wie unserer bereits verfolgt. Hier wurde wieder einmal parteipolitisch agiert, um einer Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema auszuweichen. Wichtige Verkehrs-, Wirtschafts-, Klima-Fragen und für die betroffenen Heidenreichsteiner*innen sicherheitsrelevante Themen werden so auf die lange Bank geschoben. Offenbar halten einige ÖVP-Mandatare dieses etablierte, veraltete Denken für der Weisheit letzten Schluss. Die Stimmenthaltung von Bgm. Kirchmaier hingegen zeigt deutlich die Zwickmühle, in der er sich befindet, und seine Hilflosigkeit im Umgang damit: einerseits der Parteilinie folgen und Unterschriften gegen den Schwerverkehr sammeln, andererseits die Koalition mit der ÖVP nicht gefährden. Auch wenn die Behörden (BH & Landesrat für Mobilität) mittlerweile das Problem erkannt haben, ist es trotzdem wichtig, auf Gemeindeebene geschlossen aufzutreten und durch derartige Resolutionen die zuständigen Instanzen auf die Dringlichkeit von Maßnahmen hinzuweisen. In Heidenreichstein ist die Gelegenheit dazu leider verpasst worden.

Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ):

In einer vorangegangenen Sitzung wurde mit der GLH (Hr. Böhm und Hr. Petermichl) vereinbart, dass in einer von Hr. Böhm geleiteten Ausschuss-Sitzung die Problematik der mehr als zahlreichen Holztransporte durch das Gemeindegebiet behandelt werden soll. Das Ergebnis sollte als Tagesordnungspunkt im Gemeinderat diskutiert und ein gemeinsamer Beschluss zum Erfolg führen. Ein solcher Ausschuss hat leider nicht stattgefunden. Der Dringlichkeitsantrag der GLH wurde zwar mehrheitlich in der GR-Sitzung aufgenommen, jedoch die Vorgangsweise nicht als vereinbarungsgemäß beurteilt. Am gleichen Tag fand bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd ein runder Tisch mit LR Schleritzko zum Problem der vermehrten Holztransporte und eines Nachtfahrverbots statt, sodass nach meinem Empfinden der Resolutionsantrag zeitlich nicht passend war und zuerst hier das Ergebnis der Bemühungen um eine sachliche Lösung abzuwarten gewesen wäre. Deshalb auch meine Stimmenthaltung. Die Fraktion der SPÖ Heidenreichstein sieht sehr wohl die Probleme durch die vermehrten Holztransporte und der Nachtfahrten, man darf aber auch nicht die wirtschaftlichen Vorteile der Holzverarbeitung in Österreich und Vertragsverpflichtungen vom Tisch wischen. Wir stehen auch mit anderen Gemeinden die genauso betroffen sind, mit den Behörden und der Landespolitik in Verbindung um gemeinsam eine zielführende Lösung zu erreichen.

Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP):

Nach dem ersten Dringlichkeitsantrag wurde das Thema von den ÖVP Mandataren an die zuständigen Stellen im Land und Bund weitergeleitet und Landesrat Ludwig Schleritzko hat sofort reagiert. Für die Gemeinde wurde beschlossen, dass ein Ausschuss unter der Leitung der Grünen einberufen werden sollte, der Lösungsvorschläge für Heidenreichstein unterbreitet. Dieser Ausschuss hat bis heute nicht getagt. Der zweite (inhaltlich idente) Dringlichkeitsantrag wurde vom Antragsteller selbst als "eigentlich nicht dringlich, weil ja in Gmünd ein runder Tisch stattgefunden hat," vorgestellt. Nicht nur die ÖVP Mandatare haben das mit Verwunderung gehört. Dennoch wurde die Diskussion ermöglicht und darauf verwiesen, dass der zweite Dinglichkeitsantrag an die zuständige Ministerin gerichtet werden sollte.