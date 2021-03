Die Margithalle in Heidenreichstein hat eine neue Besitzerin: Die Stadtgemeinde übernahm das Mehrzweckgebäude, das seit vielen Jahren durch zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen und sehr gut besuchte Feste geprägt wird – und zwar zum Nulltarif.

Stadtchef erwartet Investitionen, aber: „Kulturtreff muss funktionsfähig bleiben.“ Der Verschönerungsverein Heidenreichstein, der die Margithalle, idyllisch auf einer Anhöhe am Stadtrand gelegen, erbaut und verwaltet hatte, sieht sich nicht mehr in der Lage, dieses für die Burgstadt so wichtige Gebäude zu erhalten bzw. weiterzuführen. Der Verein übergab den Bau mittels Schenkungsvertrages an die Kommune, die künftig als Ansprechpartnerin für die Nutzung sowie Veranstaltungen aller Art dort dienen wird.

SPÖ-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier weiß, dass hier einiges überholt und investiert werden muss. „Die Margithalle ist aber ein wichtiger Teil von Heidenreichstein und außerdem für Vereine und Institutionen samt deren Veranstaltungen unentbehrlich“, sagt er zur NÖN: „Wir sind uns in allen Fraktionen einig, dass dieser wichtige Kulturtreff auch weiterhin funktionsfähig allen Menschen zur Verfügung stehen soll.“

Blicke zurück

Die Halle kann auf eine lange und bewegte Vergangenheit zurückblicken. Federführend und verantwortlich für die Errichtung war einst der Verschönerungsverein, der schon Anfang der 1980er Jahre mit einem Schankgebäude und einer Grillstation die Basis für allerlei Festivitäten an der Stelle gelegt hatte.

Die Margithalle in Heidenreichstein wird weiterhin für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung stehen – wenn auch mit neuer Eigentümerin. Franz Dangl, Franz Dangl

Zehn Jahre später wurde unter Obmann Alfred Handl sen. mit einem Kapital von damals 2,5 Millionen Schilling sowie Zuwendungen der Stadtgemeinde unter Bürgermeister Alfred Haufek mit der Errichtung der Halle begonnen. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit erfolgte schlussendlich dann am 23. Mai 1992 die feierliche Eröffnung.

Dreh- und Angelpunkt im Veranstaltungswesen

Zahlreiche Veranstaltungen, wie das legendäre Parkfest der Feuerwehr oder ab 1998 der erste „Megaball“, fanden nun einen würdigen Rahmen. Später kamen zu diversen Feiern auch Top-Veranstaltungen wie Feuerwehrwettkämpfe oder der bestens besuchte Kickerfasching, diverse Musikveranstaltungen mit dem Neujahrskonzert an der Spitze oder Aufführungen der Bühne Heidenreichstein sowie das international beachtete Event „Literatur im Nebel“, um nur einige zu nennen, dazu.

Coronajahr zehrte an der Vereins-Substanz. Mittlerweile nagt freilich der Zahn der Zeit am 30 Jahre alten Bauwerk. „Durch das Aus aller Veranstaltungen gab es jetzt über ein Jahr keinerlei Einnahmen zu verzeichnen“, so VSV-Obmann Andreas Apfelthaler: „Zudem sind einige Investitionen zu tätigen, die unser Verein nicht mehr stemmen kann.“ Daher wurde der Entschluss gefasst, die Halle und das Drumherum auf der Margithöhe an die Gemeinde weiterzugeben, die mittlerweile als neuer Betreiber auch schon notariell beglaubigt wurde.