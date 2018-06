Theater, Musik, Schreiben und die Mitarbeit beim Musikprojekt „Nordic Grooves“ seiner Frau Manuela – das sind die Hobbys von Martin Schuster, vom Brotberuf Englisch-Lehrer im Schulzentrum, in der Region bekannt als Musiker, Komponist, Musik-Journalist bei „Concerto“ und Mitglied bei der Bühne Heidenreichstein.

Wie schon zu seinem 50er wünschte er sich auch zum heurigen 60er eine eigene CD, ausschließlich mit eigenen Kompositionen.

„Ich schenk’ mir das selber“, lachte er, „aber diesmal ist die CD wirklich ein Großprojekt geworden. Das war so gar nicht geplant.“

Schuster, der bereits mit zwölf Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei seiner Schwester erhalten hatte, ist im Laufe der Jahre das Komponieren und auch das Lied-Texten immer wichtiger geworden. So stammen von den 15 Liedern auf seiner neusten CD „Lebenslinien“ alle Songs bis auf zwei Interpretationen seines Sohnes Raphael und zwei Texte (Alf Krauliz, Susanna Schaefer) aus seiner Feder. Teilweise sind die Lieder ganz neu, manche sind aber schon zehn oder sogar 30 Jahre alt. Die 47 mitwirkenden Musiker hätten ihm das mit ihren Freundschaftsdiensten ermöglicht, freut er sich, denn diesmal wollte er nicht jede Nummer selbst spielen, sondern schauen, was andere Musiker aus seiner Vorlage machten.

Als Draufgabe schenkt er sich die Regie

„Etwas Besonderes ist ,Aufmarsch der Gnome‘, das war ursprünglich ein Lied für die Weihnachtsproduktion der Bühne Heidenreichstein 2011. ‚Des Kaisers neue Kleider‘ habe ich 2014 für ‚Waldesunruh‘ für Bläser umgeschrieben und jetzt für Quintbrass plus Piccoloflöte“, sagt er. Freilich gibt es die eine oder andere Nummer, bei der er selber mitspielt. Nummer elf zum Beispiel, das Lied „Es geht voran“ von „Misthaufen“ mit Text von Alf Krauliz, aber auch seine jüngste Komposition, Nr. 13. „Das ist ein echtes Familienprojekt, da spielen wir alle mit“, ist Schuster auf seine Musiker-Familie stolz. Auf der CD finden sich schräge Wienerlieder ebenso wie Filmmusik, Jazz und ein überraschender „Malus-Track“.

„Ich schreibe regelmäßig Bühnenmusik für die Bühne Heidenreichstein wie auch für die Sommerproduktion des Vorjahres. Da musste eine Signation geschrieben werden, die sehr schnell nervig wird“, freut er sich über solche Aufgaben.

"Alle meine Hobbys sind meine Leidenschaft"

„Alle meine Hobbys haben miteinander zu tun, sind meine Leidenschaft“, so Schuster, „die Kontakte mit Menschen, die ich dabei kennenlerne, verweben sich.“ Auch das Layout des Covers ist eine Zusammenarbeit mit Nora Eckhart aus Pürbach. Das Ginkgo-Blatt als Symbol für die Ewigkeit und andere Naturelemente sind von ihr im Linolschnitt in sanften Farben aufgearbeitet, gedruckt wurde das Cover in der Druckerei Janetschek.

Als fixes Mitglied der Bühne Heidenreichstein wünschte sich Martin Schuster zum 60er, wieder Regie zu führen. Diese übernimmt er für die Sommerproduktion „Der blaue Engel“ von Peter Turrini mit Musik von Friedrich Hollaender. Verfilmt führte dieses Stück 1930 zum großen Durchbruch von Marlene Dietrich.

Die Bühne Heidenreichstein spielt es von 10. bis 19. August im Burghof . Die „Lola Lola“ spielt Franziska Popp, den „Unrat“ Manfred Wurz.

Die CD kann hier bestellt werden: schuster@concerto.at