Alle Anträge im öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung mit 25 Punkten wurden einstimmig beschlossen. Ein Dringlichkeits-Antrag der Grünen Liste sorgte in der NMS Heidenreichstein jedoch für Diskussionen.

Konkret ging es im Antrag von Philipp Petermichl einmal mehr um den Schwerverkehr vor allem in Form von Holztransporten, der durch die Burgstadt rollt. Der Antrag an sich wurde angenommen, danach konnte Petermichl eine damit verbundene „Petition“ mangels Befürwortern nicht durchsetzen. Diverse Mandatare wie Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger, Leopold Diesner (beide ÖVP) oder Christian Domini (SPÖ) brachten in Erinnerung, dass ja sowieso in einer früheren Gemeinderatssitzung ein Ausschuss-Team für dieses Anliegen bestellt wurde, das sich um eine Problemlösung bemühen sollte. Offenbar kann das Team bis jetzt „coronabedingt“ keine konkreten Vorschläge vorweisen.

Schlussendlich wurde vereinbart, dass dieser Ausschuss noch ausführliche Gespräche zum Thema führt – und in einer weiteren Sitzung nochmals dazu abgestimmt werden soll.

Keine Gegenstimmen oder Fragen gab es bei Auftragsvergaben von Arbeiten rund um Wasser und Kanal, bzw. Sanierungs- und Baumeisterarbeiten in der Stadtgemeinde, wobei sich die Baufirma Talkner als Bestbieterin über einige Aufträge freuen darf.

250.000 Euro für Busbahnhof-Adaptierungen. In den Ferienmonaten Juli und August sollen dann auch noch Adaptierungsarbeiten mit einem Kostenpunkt von 250.000 Euro am Busbahnhof vorgenommen werden, wobei vor allem die Zu- und Abfahrtswege für die Busse erweitert werden sollen. Aber auch der zunehmenden Anzahl von Elektroautos wird in Hinkunft durch die Errichtung einer weiteren Ladestation Rechnung getragen. Diese soll gemeinsam mit einer Ladestation für E-Bikes am Hauptplatz errichtet werden und wird sich in etwa mit 31.800 Euro (Autos 29.800 Euro, E-Bikes knapp 2.000 Euro) auf das Gemeindebudget auswirken.

Einigkeit herrscht auch in puncto Tourismus und Fremdenverkehr. Mit dem Projekt „Mittendrin und doch am Rand“ soll die nach der Grenzöffnung eingegangene Städtepartnerschaft mit Nová Bystřice aufgefrischt werden, damit in Zukunft wieder gemeinsame Aktivitäten verwirklicht werden können. Dazu ist die Gemeinde bereit, an die 23.000 Euro zu investieren, 19.000 Euro wurden durch Fördermittel zugesichert.