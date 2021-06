Der erste Themenzug des Waldviertler Schmalspurbahnvereins (WSV) 2021 lockte am Samstag zahlreiche Familien auf den Bahnhof Heidenreichstein.

Ziel des Teddybärzuges war der Spielplatz in Langegg. Erstmals mit einem neuen Fahrplan im Gepäck: „Wir haben den zeitlichen Ablauf unseres Teddybärzuges neugestaltet, wodurch wir den Aufenthalt am Spielplatz in Langegg verlängern konnten“, erklärt WSV-Obmann Manfred Schwingenschlögl.

Obwohl zwei Zugpaare von Heidenreichstein nach Langegg verkehrten, bei denen entsprechend der Covid-19-Verordnung nur die Hälfte der Sitzplätze besetzt waren, konnten bei weitem nicht alle Interessenten die Reise antreten. „All jene, die leider keinen Platz mehr bekommen haben, begrüßen wir gerne in einem unserer Planzüge, die ab 17. Juli wieder zwischen Heidenreichstein und Alt Nagelberg unterwegs sind“, sagt Schwingenschlögl. Die nächsten Themenzüge sind am 23. und 24. Juli die Mondscheinfahrten, davor werden am 4. Juli mit einem Sonderfahrplan 121 Jahre Gmünd-Litschau und Alt Nagelberg-Heidenreichstein gefeiert.