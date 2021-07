Laut Polizei dürfte der 72-Jähriger nach einem Gasthausbesuch, bei dem er eine größere Menge an Bier konsumiert haben soll, vor seinem Wohnhaus auf den Parkplätzen gestürzt sein und blieb dort liegen.

Ein 55-Jähriger, der ebenfalls in der Mehrparteienhausanlage wohnt, fuhr langsam zu den Parkplätzen zu und stieß mit seinem Auto gegen den am Boden liegenden Nachbarn.

Der Autolenker habe, so die Polizei, sofort bemerkt, dass er gegen ein Hindernis gestoßen sei und setzte sein Fahrzeug zurück. Er entdeckte den am Boden liegenden Pensionisten, der eine Rissquetschwunde und Abschürfungen erlitten hat. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Beim Fahrzeuglenker konnte keine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden.