Vielfache Unterstützungs-Aufrufe seiner Waldviertler Fans machten sich bezahlt: Bei der diesjährigen Nestroy-Verleihung gewann der in Heidenreichstein aufgewachsene Thomas Frank, die NÖN berichtete über seine Nominierung, den Publikumspreis.

Heidenreichstein Thomas Frank ist für Nestroy nominiert

Gratuliert wird ihm online unter anderem von Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger und der Bühne Heidenreichstein, wo Frank seine ersten schauspielerischen Erfahrungen gesammelt hatte.

Da Thomas Frank am Verleihungsabend wie berichtet in Prag spielte, nahm ein Ensemblekollege vom Volkstheater Wien den Preis für ihn an.