Neu im Marketing: Druckerei Janetschek will Lücke füllen

Die Druckerei Janetschek mit Sitz in Heidenreichstein erweitert ihr Leistungsspektrum: Ein Kreativteam will Anlaufstelle für all jene sein, die Unterstützung bei Kommunikation, Marketing und Werbung suchen. Das fünfköpfige Kernteam – Michaela Thaler, Kerstin Lintner, Melanie Klaffl, Manfred Ergott und Jasmin Dangl – besteht aus Experten im Marketing- und Grafikbereich.

Für das eigene Unternehmen konnte das Janetschek-Kreativteam schon fünf Nachhaltigkeitsberichte und acht Umwelterklärungen erstellen, die teilweise auch mit Preisen ausgezeichnet wurden. „Da aufgrund neuer politischer Verordnungen immer mehr Unternehmen dazu verpflichtet werden, nachhaltige Themen zu bearbeiten und darüber zu berichten, steigt auch die Nachfrage nach der Expertise des Janetschek-Teams in diesem Bereich“, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

„Wir kommen dort zum Einsatz, wo im Arbeitsablauf eine Lücke festgestellt wird“, konkretisiert Teamleiter Manfred Ergott das Aufgabengebiet. Vor allem die Entwicklungskompetenz werde oft nachgefragt. Janetschek will künftig ein „Full-Service-Paket“ anbieten, das von Verpackungen, über Texte „für alle Kommunikationskanäle“, Fotos, Videos bis zum Onlineshop reicht. „Durch das große Janetschek-Sortiment entsteht ein vielfältiges Angebot, worauf Unternehmen langfristig und in unterschiedlichsten Situationen zurückgreifen können“, heißt es.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.