Um die Verkehrssituation vor der Volksschule beim Bringen und Abholen der Schulkinder zu entschärfen, wurde eine Aktion gestartet, die sowohl bei Direktorin Doris Adensam, als auch bei SPÖ-Gemeinderat und Mobilitätsbeauftragtem Erich Müllner Unterstützung fand. So wurden in der Nähe des Schulgebäudes drei gekennzeichnete „Elternhaltestellen“, die sich am Parkplatz beim neu errichteten „Kirchensteig“, beim Geschäft von Anton Gisy am Schloßplatz sowie in der Hinterzeile befinden, nach dem „Kiss & Go-Prinzip“ eingerichtet, um Kids einen gefahrlosen Schulweg zu garantieren.

„Wir ersuchen die Eltern und Großeltern, diese Haltestellen zu nutzen, um das Verkehrsaufkommen vor dem Schulgebäude zu verringern und damit zur Verkehrsberuhigung beizutragen“, so Müllner. Bürgermeister Gerhard Kirchmaier begrüßt die Maßnahme: „Es ist gut, wenn die Kinder auch einen kleinen Teil ihres Schulweges selbstständig und vor allem sicher zurücklegen können.“ Detailinformationen erhalten die Schulkinder und deren Eltern zu Schulbeginn von ihren Lehrkräften.