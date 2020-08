Zu den traditionellen Geschäftslokalen in Heidenreichstein zählt sicherlich das Haus am „Hacker-Eck“ am unteren Stadtplatz der Burgstadt. Nach einigen veränderungsreichen Jahren will die aus Kleingerharts in der Gemeinde Kautzen stammende Unternehmerin Eveline Schlögl hier mit Zauberhand neues Geschäftsleben entstehen lassen: Sie richtet gerade den „Zauberplott“ ein.

„Ich lade alle Selbstvermarkter aus der Region ein, in meinem Geschäft ihre Waren zu präsentieren.“ Eveline Schlögl

Kurzer Blick zurück. Das Lokal wurde viele Jahre von der Familie Apfelthaler als Greißlerei bzw. Installateurbetrieb genutzt, ehe dann Ludwig Österreicher und später sein Sohn Werner dort als Uhrmacher und Juweliere erfolgreich tätig waren. Nach der Pensionierung von Werner Österreicher beherbergte der Laden dann einige Zeit ein „Repair-Café“ und anschließend eine „Kreativ-Boutique“, die schließlich ihren Standort nach Waidhofen verlegte.

Neustart mit zwei Vertriebs-Schienen. Nun erfolgt ein neuer Anlauf in diesem traditionellen Laden, um eine Lücke im Heidenreichsteiner Geschäftsleben zu schließen. Eveline Schlögl will hier am 4. September unter dem Namen „Zauberplott“ mit einer großen Produktpalette, die veredelte Textilien, Taschen, Polster sowie allerlei Souvenirs beinhaltet, ihre Geschäftstätigkeit in Heidenreichstein starten.

Schlögl hatte einst damit begonnen, ihre Produkte von zuhause in Kleingerharts zu vertreiben und über das Internet anzubieten. Auf Vermittlung ihrer neuen Nachbarin Ingrid Säuerl, die nun auch als Vermieterin auftritt, kam es schließlich zur Schaffung des eigenen Verkaufs-Standortes im Nachbarbezirk.

Parallel dazu bietet Eveline Schlögl in einem eigenen Raum auch mittels eines Selbstbedienungsladens regionale Produkte und Lebensmittel sowie Kunsthandwerk an. „Ich lade dazu alle Selbstvermarkter aus der Region ein, in meinem Geschäft ihre Waren zu präsentieren und zu verkaufen“, so Schlögl.

Auf Ehrlichkeit und ausgedehnte Öffnungszeiten setzen. Schlögl hat schon einige Partner für dieses Unterfangen gewonnen. Sie setzt voll auf die Ehrlichkeit ihrer künftigen Kunden, wobei der Selbstbedienungs-Shop mit verlängerten Öffnungszeiten (täglich bis 21 Uhr) betrieben werden soll – der „Zauberplott“ soll dagegen nur freitags und am Samstagvormittag offen sein. „Mein Vertrauen ist groß. Ich bin sicher, dass dies klaglos laufen wird“, freut sich die Unternehmerin auf die neue Aufgabe.