Mit einer kulinarischen Neuheit kann demnächst die Burgstadt Heidenreichstein aufwarten: Neben der Bahnstiege, direkt am Kreisverkehr gelegen, öffnet am 25. November die „Eintopf Stube“ von Anne Busch ihre Pforten. Sie wartet mit Überraschungen für Feinschmecker und Fans von deftigen Suppen aller Art auf, die je nach Saison mit „ehrlichen“ Naturprodukten aus der Region zubereitet werden.

Verantwortlich dafür zeichnet Anne Busch, die vor 14 Jahren mit ihrer Familie aus Deutschland kam, in Heidenreichstein sesshaft und vielen Menschen in der Burgstadt durch ihre Tätigkeit in der „Arche“ ein Begriff wurde.

"Gerichte können mit nach Hause genommen werden"

„Ich wollte mal etwas Neues probieren, und die Lokalität an der Bahnstiege ist mir schon in der Vergangenheit ins Auge gestochen“, so die frischgebackene Unternehmerin zur NÖN, die engagiert und mit Freude ans Werk geht.

Das Lokal selbst ist für acht Sitzplätze ausgerichtet, es können auch die Gerichte mit nach Hause genommen werden. Dafür soll ein umweltfreundliches Pfandbehälter-System aus Glas sorgen, damit unnötiger Müll vermieden wird.

„Alternative“ Getränke und Spezialbier

Zudem will Busch bis zu drei frisch zubereitete Suppen- bzw. Eintopfvarianten pro Tag anbieten, die Kunden können auch im Voraus bestimmte Wünsche über ihre Lieblingsrezepte deponieren und gruppenweise Reservierungen bzw. Frühstücksangebote nach Voranmeldung in Anspruch nehmen. Zudem soll es im neuen Lokal auch selbst gebackenes Brot, fallweise hausgemachte Mehlspeisen sowie spezielle „alternative“ Getränke, die oft nur schwer erhältlich sind. Auch Spezialbier soll angeboten werden.

„Es ist mir nun gelungen, nach einigen Jahren meinen Traum zu verwirklichen. Jetzt gilt es nur mehr, potenzielle Kunden und Interessenten von meinen Spezialitäten zu überzeugen. Ich bin aber guter Dinge, dass dies gelingen wird“, freut sich Anne Busch auf ihr neues Schaffensgebiet in Heidenreichstein.